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Станция скорой помощи в Новом районе Сухума возобновила работу
Станция скорой помощи в Новом районе Сухума возобновила работу
Пункт "скорой" в Новом районе был закрыт в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 и режимом работы бригад врачей. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T19:41+0300
2022-03-28T19:41+0300
2022-03-28T20:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Пункт скорой медицинской помощи в Новом районе Сухума возобновил свою работу в понедельник, 28 марта, сообщает официальный портал администрации города. Для вызова медиков действуют телефоны 003 (для мобильных номеров) и 03 (для стационарных телефонов). Телефоны для звонков в скорую помощь столицы действуют в пределах Сухума и Сухумского района.Ранее администрация Сухума отремонтировала помещения скорой помощи и на время пандемии организовала в нем пункт приема ПЦР–тестов на коронавирусную инфекцию, но после улучшения эпидемиологической ситуации в республике станция "скорой" возобновила свою работу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/pochti-19-tysyach-chelovek-v-abkhazii-privilis-ot-covid-19-1038368103.html
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новости
Станция скорой помощи в Новом районе Сухума возобновила работу
19:41 28.03.2022 (обновлено: 20:09 28.03.2022)
Пункт "скорой" в Новом районе был закрыт в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 и режимом работы бригад врачей.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik.
Пункт скорой медицинской помощи в Новом районе Сухума возобновил свою работу в понедельник, 28 марта, сообщает
официальный портал администрации города.
По словам главного врача столичной скорой помощи Аслана Джопуа, к работе на подстанции приступила одна бригада парамедиков, она будет обслуживать Новый район и близлежащие улицы до железнодорожного вокзала.
Для вызова медиков действуют телефоны 003 (для мобильных номеров) и 03 (для стационарных телефонов). Телефоны для звонков в скорую помощь столицы действуют в пределах Сухума и Сухумского района.
Ранее администрация Сухума отремонтировала помещения скорой помощи и на время пандемии организовала в нем пункт приема ПЦР–тестов на коронавирусную инфекцию, но после улучшения эпидемиологической ситуации в республике станция "скорой" возобновила свою работу.