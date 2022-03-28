https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/stantsiya-skoroy-pomoschi-v-novom-rayone-sukhuma-vozobnovila-rabotu-1038369251.html

Станция скорой помощи в Новом районе Сухума возобновила работу

Станция скорой помощи в Новом районе Сухума возобновила работу

Пункт "скорой" в Новом районе был закрыт в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 и режимом работы бригад врачей. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T19:41+0300

2022-03-28T19:41+0300

2022-03-28T20:09+0300

в абхазии

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Пункт скорой медицинской помощи в Новом районе Сухума возобновил свою работу в понедельник, 28 марта, сообщает официальный портал администрации города. Для вызова медиков действуют телефоны 003 (для мобильных номеров) и 03 (для стационарных телефонов). Телефоны для звонков в скорую помощь столицы действуют в пределах Сухума и Сухумского района.Ранее администрация Сухума отремонтировала помещения скорой помощи и на время пандемии организовала в нем пункт приема ПЦР–тестов на коронавирусную инфекцию, но после улучшения эпидемиологической ситуации в республике станция "скорой" возобновила свою работу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/pochti-19-tysyach-chelovek-v-abkhazii-privilis-ot-covid-19-1038368103.html

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