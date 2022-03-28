https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/strany-bolshoy-semerki-otkazalis-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038363452.html
Страны "Большой семерки" отказались платить за газ в рублях
Страны "Большой семерки" отказались платить за газ в рублях
Все страны "Большой семерки" входят в список недружественных России стран и, согласно недавним указам российского президента, должны перейти на рублевые... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T15:55+0300
2022-03-28T15:55+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил о том, что страны "Большой семерки" отказываются платить за российские нефть и газ в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Ассошиейтед Пресс".Альтмайер добавил, что власти государств, входящих в G7, "готовы ко всем сценариям".На фоне роста количества антироссийских санкций президент России Владимир Путин поставил Западу "газовый ультиматум". Он отметил, что доллар и евро как мировая валюта были дискредитированы, и, так как российские активы в иностранной валюте были заморожены, поставки газа в страны, которые проводят недружественную России политику, будут впредь осуществляться за рубли. Меры по изменению валюты платежа должны быть реализованы до конца марта. Объемы поставок Россия планирует сохранить, так как дорожит своей репутацией.Всего в список "недружественных" России входит 48 стран и территорий. Помимо США и стран ЕС в него включены Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/ekspert-obyasnil-chem-vygoden-gaz-za-rubli-1038326031.html
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россия, газ, g7
Страны "Большой семерки" отказались платить за газ в рублях
15:55 28.03.2022 (обновлено: 16:07 28.03.2022)
Все страны "Большой семерки" входят в список недружественных России стран и, согласно недавним указам российского президента, должны перейти на рублевые расчеты при оплате энергоресурсов.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Министр энергетики Германии Петер Альтмайер заявил о том, что страны "Большой семерки" отказываются платить за российские нефть и газ в рублях, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство "Ассошиейтед Пресс".
Альтмайер добавил, что власти государств, входящих в G7, "готовы ко всем сценариям".
На фоне роста количества антироссийских санкций президент России Владимир Путин поставил Западу "газовый ультиматум". Он отметил, что доллар и евро как мировая валюта были дискредитированы, и, так как российские активы в иностранной валюте были заморожены, поставки газа в страны, которые проводят недружественную России политику, будут впредь осуществляться за рубли.
Меры по изменению валюты платежа должны быть реализованы до конца марта. Объемы поставок Россия планирует сохранить, так как дорожит своей репутацией.
Всего в список "недружественных" России входит 48 стран и территорий. Помимо США и стран ЕС в него включены Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.