https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/u-rossii-ogromnoe-kolichestvo-partnerov-v-mire-zayavil-lavrov-1038357753.html
У России огромное количество партнеров в мире, заявил Лавров
У России огромное количество партнеров в мире, заявил Лавров
Накануне глава Минпромторга Мантуров сообщил, что России потребуется от трех до шести месяцев на переориентировку поставок в заинтересованные страны. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T12:21+0300
2022-03-28T12:21+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. У России огромное количество партнеров, никакой изоляции нет, заявил глава МИД Сергей Лавров во время интервью сербским СМИ.Министр уточнил, что у России множество партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в Африке и Латинской Америке"."У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз, и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и многие другие", – добавил Лавров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/manturov-rossiya-v-techenie-polugoda-perestroit-logistiku-po-raznym-otraslyam-1038347808.html
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в мире, сергей лавров, россия, новости, экономика, торговля
У России огромное количество партнеров в мире, заявил Лавров
12:21 28.03.2022 (обновлено: 12:32 28.03.2022) Подписаться на
Накануне глава Минпромторга Мантуров сообщил, что России потребуется от трех до шести месяцев на переориентировку поставок в заинтересованные страны.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
У России огромное количество партнеров, никакой изоляции нет, заявил глава МИД Сергей Лавров во время интервью
сербским СМИ.
"Что касается изоляции, никакой изоляции нет", – сказал министр, отвечая на вопрос о санкциях.
Министр уточнил, что у России множество партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в Африке и Латинской Америке".
"У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз, и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и многие другие", – добавил Лавров.