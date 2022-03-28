https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/u-rossii-ogromnoe-kolichestvo-partnerov-v-mire-zayavil-lavrov-1038357753.html

У России огромное количество партнеров в мире, заявил Лавров

У России огромное количество партнеров в мире, заявил Лавров

Накануне глава Минпромторга Мантуров сообщил, что России потребуется от трех до шести месяцев на переориентировку поставок в заинтересованные страны. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T12:21+0300

2022-03-28T12:21+0300

2022-03-28T12:32+0300

в мире

сергей лавров

россия

новости

экономика

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/09/1032587475_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_829344c481e3423f42b71107056ab57a.jpg

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. У России огромное количество партнеров, никакой изоляции нет, заявил глава МИД Сергей Лавров во время интервью сербским СМИ.Министр уточнил, что у России множество партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в Африке и Латинской Америке"."У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз, и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и многие другие", – добавил Лавров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/manturov-rossiya-v-techenie-polugoda-perestroit-logistiku-po-raznym-otraslyam-1038347808.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сергей лавров, россия, новости, экономика, торговля