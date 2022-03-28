https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/v-los-andzhelese-proshla-94-ya-tseremoniya-vrucheniya-premiy-oskar-1038353719.html

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии "Оскар"

Награда киноакадемии США вручается ежегодно в 24 категориях. В этом году на "Оскар" в общей сложности были представлены 38 произведений, в том числе в жанре... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T09:17+0300

2022-03-28T09:17+0300

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сша

оскар (премия)

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония вручения премии киноакадемии США "Оскар". Трансляцию вел американский канал ABC.Ведущими мероприятия стали актрисы Эми Шумер, Реджина Холл, Ванда Сайкс и комик Крис Рок. Впервые в этом году организаторы приняли решение объявить победителей в восьми категориях еще до начала церемонии.На "Оскар" в этом году были представлены 38 фильмов, в том числе в жанре анимации, документалистики и коротком метре. Со всеми номинантами можно ознакомиться здесь.

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