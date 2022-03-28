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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии "Оскар"
В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии "Оскар"
Награда киноакадемии США вручается ежегодно в 24 категориях. В этом году на "Оскар" в общей сложности были представлены 38 произведений, в том числе в жанре... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T09:17+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония вручения премии киноакадемии США "Оскар". Трансляцию вел американский канал ABC.Ведущими мероприятия стали актрисы Эми Шумер, Реджина Холл, Ванда Сайкс и комик Крис Рок. Впервые в этом году организаторы приняли решение объявить победителей в восьми категориях еще до начала церемонии.На "Оскар" в этом году были представлены 38 фильмов, в том числе в жанре анимации, документалистики и коротком метре. Со всеми номинантами можно ознакомиться здесь.
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сша, оскар (премия), новости, кино

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии "Оскар"

09:17 28.03.2022 (обновлено: 09:52 28.03.2022)
CC0 / / Статуэтки премии Оскар
Статуэтки премии Оскар - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2022
CC0 / /
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Награда киноакадемии США вручается ежегодно в 24 категориях. В этом году на "Оскар" в общей сложности были представлены 38 произведений, в том числе в жанре анимации, документалистики и коротком метре.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В Лос-Анджелесе завершилась 94-я церемония вручения премии киноакадемии США "Оскар". Трансляцию вел американский канал ABC.
Ведущими мероприятия стали актрисы Эми Шумер, Реджина Холл, Ванда Сайкс и комик Крис Рок. Впервые в этом году организаторы приняли решение объявить победителей в восьми категориях еще до начала церемонии.
Премию в категории "Лучший фильм" завоевала картина "CODA: ребенок глухих родителей".
Этот же фильм отмечен в категории "Лучший адаптированный сценарий".
Джейн Кэмпион удостоилась награды киноакадемии США за режиссерскую работу в картине "Власть пса".
Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит, сыгравший в фильме "Король Ричард".
Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за роль в картине "Глаза Тэмми Фэй".
Фильм "Белфаст" удостоился "Оскара" за лучший оригинальный сценарий.
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать". Награду вместе с Айлиш получил ее соавтор и старший брат Финнеас О'Коннелл. ​​
Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" получила "Оскар" как лучший зарубежный фильм.
Диснеевский мультфильм "Энканто" получил "Оскара" в категории "Полнометражный анимационный фильм".
Фильм "Дюна" завоевал награды киноакадемии США "Оскар" в шести номинациях, в том числе за операторскую работу и визуальные эффекты.
Лучшей актрисой второго плана стала Ариана ДеБос, сыгравшая в картине "Вестсайдская история".
Лучшим актером второго плана признан Трой Коцур за роль в фильме "CODA: ребенок глухих родителей".
На "Оскар" в этом году были представлены 38 фильмов, в том числе в жанре анимации, документалистики и коротком метре. Со всеми номинантами можно ознакомиться здесь.
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