https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/obyavleny-nominanty-na-premiyu-oskar-2022-1037489478.html

Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2022

Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2022

94-я церемония вручения самой престижной награды в мире кино состоится в Голливуде 27 марта. 08.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-08T20:35+0300

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Американская киноакадемия обнародовала список претендентов на золотую статуэтку, пишет сайт организации.Лучший фильм годаЗа приз в главной номинации будут бороться сразу десять фильмов. 1. "Белфаст"Черно-белый фильм Кеннета Браны о рассказывает о жизни маленького мальчика и его семьи, представителей рабочего класса, оказавшихся в Белфасте во время беспорядков в конце 1960-х годов.2. "CODA: Ребенок глухих родителей"Музыкальная драма о девочке по имени Руби Росси, единственный слышащий человек в семье глухих. Однажды руководитель школьного хора замечает ее талант к пению, и Руби предстоит сложный выбор.3. "Не смотрите наверх"Трагикомедия от Netflix, характеризующаяся блестящим звездным составом, без прикрас рассказывает о том, как поведет себя человечество во время конца света.4. "Вестсайдская история"Мюзикл о запретной любви юноши и девушки, принадлежащих к противоборствующим бандитским группировкам в антураже Нью-Йорка 1950-х годов.5. "Дюна"Почти трехчасовой шедевр Дени Вильнёва, вмещающий в себя лишь половину сюжета книги-первоисточника. 6. "Король Ричард"Спортивная драма с Уиллом Смитом об отце Винус и Серены Уильямс и превращении их в звезд большого тенниса.7. "Лакричная пицца"Комедийно-драматический фильм Пола Томаса Андерсона с нетипичной любовной историей, полный тепла, очарования и ностальгии по 70-м.8. "Власть пса"Психологическая драма под оберткой вестерна о сложных отношениях двух братьев, вынужденных жить на одном ранчо. 9. "Сядь за руль моей машины"Японская драма по рассказу Харуки Мураками. Театральный режиссер Юсукэ Кафуку, ставит чеховского "Дядю Ваню" на театральном фестивале и ездит на машине с водителем, молчаливой девушкой по имени Мисаки.10. "Аллея кошмаров"Нуарный фильм Гильермо дель Торо о молодом аферисте Стэне Карлайле, который работает карнавальным фокусником, но в какой-то момент начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мёртвыми.Другие номинацииБороться за статуэтку "Лучшего режиссера" будут Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг."Оскар" за "Лучшую мужскую роль" в 2022 году могут получить Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит (Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").Претендентками на "Лучшую женскую роль" стали Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй") и Кристен Стюарт ("Спенсер").В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинуты "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена, "Рука бога" Паоло Соррентино," Лунана: Як в классе" Паво Чойнинга Дорджи, "Худший человек на свете" Йоакима Триера.Драма "Разжимая кулаки" российского режиссера Киры Коваленко не получила номинацию на золотую статуэтку. Зато российская анимационная короткометражка "Боксбалет" будет бороться с "Бестией", "Робином", "Искусством" и "Стеклоочистителем" за приз в соответствующей номинации.В категорию "Полнометражный анимационный фильм" вошли "Лука", "Побег" и "Энканто", а также "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон".94-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/chto-smotret-na-prazdnikakh-desyat-luchshikh-filmov-2021-go-1037023595.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/film-kiry-kovalenko-snyavshey-sofichku-ne-popal-v-short-list-pretendentov-na-oskar-1036864203.html

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оскар (премия), кино, новости, культура, в мире