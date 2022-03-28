https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/yunye-bortsy-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-v-stavropole-1038358318.html

Юные борцы из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях в Ставрополе

Юные борцы из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях в Ставрополе

Открытые межрегиональные соревнования по вольной борьбе "Дружба народов" среди юношей прошли в Ставрополе с 26 по 27 марта. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Юные борцы из Абхазии завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали на межрегиональных соревнованиях "Дружба народов" в Ставрополе, рассказал корреспонденту Sputnik один из тренеров спортсменов Анри Кетия.Он уточнил, что его воспитанники из Пицунды Расул Аристава, Рамин Аристава и Владислав Ладария стали третьими на турнире. Второе место занял Нестор Кварацхелия. Третье место также удалось занять ученику тренера из Гагры Астамура Аристава Осману Дбар.В открытом межрегиональном соревновании по вольной борьбе приняли участие около 170 спортсменов из Ставропольского и Краснодарского краев, Чечни, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Калмыкии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/abkhazskie-bortsy-voshli-v-sostav-sbornoy-pitera-pobediv-na-chempionate-goroda-1037673276.html

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