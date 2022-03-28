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Юные борцы из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях в Ставрополе
Юные борцы из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях в Ставрополе
Открытые межрегиональные соревнования по вольной борьбе "Дружба народов" среди юношей прошли в Ставрополе с 26 по 27 марта. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T13:41+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Юные борцы из Абхазии завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали на межрегиональных соревнованиях "Дружба народов" в Ставрополе, рассказал корреспонденту Sputnik один из тренеров спортсменов Анри Кетия.Он уточнил, что его воспитанники из Пицунды Расул Аристава, Рамин Аристава и Владислав Ладария стали третьими на турнире. Второе место занял Нестор Кварацхелия. Третье место также удалось занять ученику тренера из Гагры Астамура Аристава Осману Дбар.В открытом межрегиональном соревновании по вольной борьбе приняли участие около 170 спортсменов из Ставропольского и Краснодарского краев, Чечни, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Калмыкии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/abkhazskie-bortsy-voshli-v-sostav-sbornoy-pitera-pobediv-na-chempionate-goroda-1037673276.html
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Юные борцы из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях в Ставрополе
13:41 28.03.2022 (обновлено: 13:54 28.03.2022)
Открытые межрегиональные соревнования по вольной борьбе "Дружба народов" среди юношей прошли в Ставрополе с 26 по 27 марта.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Юные борцы из Абхазии завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали на межрегиональных соревнованиях "Дружба народов" в Ставрополе, рассказал корреспонденту Sputnik один из тренеров спортсменов Анри Кетия.
Он уточнил, что его воспитанники из Пицунды Расул Аристава, Рамин Аристава и Владислав Ладария стали третьими на турнире. Второе место занял Нестор Кварацхелия. Третье место также удалось занять ученику тренера из Гагры Астамура Аристава Осману Дбар.
"Мы уже во второй раз участвуем в зарубежных соревнованиях. Организация турнира в Ставрополе, как обычно, была на высшем уровне. Были очень сильные составы и высокая конкуренция. Конечно, рассчитывали на первые места, но не все сложилось. Есть ошибки, над которыми надо работать. Приедем домой и все будем анализировать", – рассказал Кетия.
В открытом межрегиональном соревновании по вольной борьбе приняли участие около 170 спортсменов из Ставропольского и Краснодарского краев, Чечни, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Калмыкии.