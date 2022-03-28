https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/zhannu-zantariya-nagradili-ordenom-akhdz-apsha-1038368428.html
Жанну Зантария наградили орденом "Ахьдз-Апша"
Жанну Зантария наградили орденом "Ахьдз-Апша"
Орден "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) - высшая государственная награда республики. Он имеет три степени и вручается как гражданам Абхазии, так и иностранцам. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T19:06+0300
2022-03-28T19:06+0300
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Начальник спортивного отдела Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Жанна Зантария награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает официальный сайт президента Абхазии.Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания.Орден "Ахьдз-Апша" III степени вручается гражданам Абхазии за заслуги перед народом республики в разных сферах, в том числе и за большой вклад в развитие спорта и победы, одержанные на международных соревнованиях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html
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Жанну Зантария наградили орденом "Ахьдз-Апша"
19:06 28.03.2022 (обновлено: 19:22 28.03.2022)
Орден "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) - высшая государственная награда республики. Он имеет три степени и вручается как гражданам Абхазии, так и иностранцам.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik.
Начальник спортивного отдела Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Жанна Зантария награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает
официальный сайт президента Абхазии.
"За многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия Зантария Жанна Джотовна награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени", - говорится в указе.
Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
Орден "Ахьдз-Апша" III степени вручается гражданам Абхазии за заслуги перед народом республики в разных сферах, в том числе и за большой вклад в развитие спорта и победы, одержанные на международных соревнованиях.