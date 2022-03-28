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Жители Сухума и Гагрского района 29 марта останутся без света
Жители Сухума и Гагрского района 29 марта останутся без света
Причинами временных отключений электричества являются ремонтные работы. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T14:27+0300
2022-03-28T14:27+0300
2022-03-28T14:51+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Завтра, 29 марта, жители Сухума и части Гагрского района останутся без света в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Также, по сообщению СУЭС, 29 марта жители Сухума останутся без света с 10:00 до 17:00. Отключение затронет улицы Аидгылара, Конфедератов, Сахарова, Воронова, Генерала Дбар, Инал-ипа, улицу Лакоба до набережной Махаджиров, а также улицу Джонуа – от набережной Махаджиров до пересечения с улицей Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/tsentr-sukhuma-ostalsya-bez-sveta-iz-za-povrezhdeniya-na-podstantsii-niiepit-1038347339.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум, гагрский район
Жители Сухума и Гагрского района 29 марта останутся без света
14:27 28.03.2022 (обновлено: 14:51 28.03.2022)
Причинами временных отключений электричества являются ремонтные работы.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Завтра, 29 марта, жители Сухума и части Гагрского района останутся без света в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
В связи с ремонтными работам на ВЛ-110 Цандрипш и ВЛ-110 Холодная речка, будут отключены подстанции "Гагра-1", "Гагра-2", "Гагра-3", "Гячрыпш", "Цандрыпш-тяга", "Холодная речка", электричества не будет с 12:00 до 14:00.
Также, по сообщению СУЭС, 29 марта жители Сухума останутся без света с 10:00 до 17:00.
Отключение затронет улицы Аидгылара, Конфедератов, Сахарова, Воронова, Генерала Дбар, Инал-ипа, улицу Лакоба до набережной Махаджиров, а также улицу Джонуа – от набережной Махаджиров до пересечения с улицей Ардзинба.