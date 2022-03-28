https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/zhiteli-sukhuma-i-gagrskogo-rayona-29-marta-ostanutsya-bez-sveta-1038361472.html

Жители Сухума и Гагрского района 29 марта останутся без света

Жители Сухума и Гагрского района 29 марта останутся без света

Причинами временных отключений электричества являются ремонтные работы. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T14:27+0300

2022-03-28T14:27+0300

2022-03-28T14:51+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Завтра, 29 марта, жители Сухума и части Гагрского района останутся без света в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Также, по сообщению СУЭС, 29 марта жители Сухума останутся без света с 10:00 до 17:00. Отключение затронет улицы Аидгылара, Конфедератов, Сахарова, Воронова, Генерала Дбар, Инал-ипа, улицу Лакоба до набережной Махаджиров, а также улицу Джонуа – от набережной Махаджиров до пересечения с улицей Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/tsentr-sukhuma-ostalsya-bez-sveta-iz-za-povrezhdeniya-na-podstantsii-niiepit-1038347339.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум, гагрский район