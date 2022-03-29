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Активизация информационной политики: открытие Медиацентра МИД Абхазии
Активизация информационной политики: открытие Медиацентра МИД Абхазии
В Сухуме 29 марта открылся многофункциональный медиацентр Министерства иностранных дел Абхазии. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T18:53+0300
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На торжественной церемонии присутствовали президент республики Аслан Бжания, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и знаменитый российский режиссер и продюсер Тигран Кеосаян.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что главная задача медиацентра –активизация информационной политики республики. "В этом меняющемся мире, как мы понимаем, роль информации имеет еще большее значение. Мы вместе с нашими коллегами из Российской Федерации надеемся эту работу активизировать, чтобы, скажем так, значимость Абхазии была еще больше", – сказал Ардзинба.Президент Аслан Бжания сказал, что "грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее позитивного международного имиджа".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya-nuzhdaetsya-v-tom-chtoby-o-ney-uznali-1038383830.html
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видео, мультимедиа, абхазия, мид абхазии, аслан бжания, маргарита симоньян
Активизация информационной политики: открытие Медиацентра МИД Абхазии
В Сухуме 29 марта открылся многофункциональный медиацентр Министерства иностранных дел Абхазии.
На торжественной церемонии присутствовали президент республики Аслан Бжания, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и знаменитый российский режиссер и продюсер Тигран Кеосаян.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что главная задача медиацентра –активизация информационной политики республики.
"В этом меняющемся мире, как мы понимаем, роль информации имеет еще большее значение. Мы вместе с нашими коллегами из Российской Федерации надеемся эту работу активизировать, чтобы, скажем так, значимость Абхазии была еще больше", – сказал Ардзинба.
Президент Аслан Бжания сказал, что "грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее позитивного международного имиджа".