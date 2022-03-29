Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/aktivizatsiya-informatsionnoy-politiki-otkrytie-mediatsentra-mid-abkhazii--1038384500.html
Активизация информационной политики: открытие Медиацентра МИД Абхазии
Активизация информационной политики: открытие Медиацентра МИД Абхазии
В Сухуме 29 марта открылся многофункциональный медиацентр Министерства иностранных дел Абхазии. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T18:53+0300
2022-03-29T18:53+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
мид абхазии
аслан бжания
маргарита симоньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038390749_769:228:2600:1258_1920x0_80_0_0_6c12519614e5cf3e616c482c40a37f8f.jpg
На торжественной церемонии присутствовали президент республики Аслан Бжания, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и знаменитый российский режиссер и продюсер Тигран Кеосаян.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что главная задача медиацентра –активизация информационной политики республики. "В этом меняющемся мире, как мы понимаем, роль информации имеет еще большее значение. Мы вместе с нашими коллегами из Российской Федерации надеемся эту работу активизировать, чтобы, скажем так, значимость Абхазии была еще больше", – сказал Ардзинба.Президент Аслан Бжания сказал, что "грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее позитивного международного имиджа".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya-nuzhdaetsya-v-tom-chtoby-o-ney-uznali-1038383830.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038390749_760:165:2509:1476_1920x0_80_0_0_a4d270cb839d3825e4934c5894a68e9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, абхазия, мид абхазии, аслан бжания, маргарита симоньян

Активизация информационной политики: открытие Медиацентра МИД Абхазии

18:53 29.03.2022
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Сухуме 29 марта открылся многофункциональный медиацентр Министерства иностранных дел Абхазии.
На торжественной церемонии присутствовали президент республики Аслан Бжания, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и знаменитый российский режиссер и продюсер Тигран Кеосаян.
Маргарита Симонян - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2022
В Абхазии
Симоньян: Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали
15:34
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что главная задача медиацентра –активизация информационной политики республики.
"В этом меняющемся мире, как мы понимаем, роль информации имеет еще большее значение. Мы вместе с нашими коллегами из Российской Федерации надеемся эту работу активизировать, чтобы, скажем так, значимость Абхазии была еще больше", – сказал Ардзинба.
Президент Аслан Бжания сказал, что "грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее позитивного международного имиджа".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0