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Симоньян: Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали
Симоньян: Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" приняла участие в открытии медиацентра МИД Абхазии. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T15:34+0300
2022-03-29T15:34+0300
2022-03-29T15:34+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время церемонии открытия нового медиацентра Министерства иностранных дел Абхазии заявила о том, что Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали люди во всем мире. Она подчеркнула, что оценила абхазские гостеприимство и радушие, и счастлива поспособствовать тому, чтобы ими могло насладиться как можно больше людей. Главный редактор "Россия сегодня" заверила, что окажет любую посильную помощь в налаживании работы медиацентра МИД, в том числе предложила сотрудничество с информационным агентством Sputnik, работающим в Абхазии.В завершение Симоньян пожелала сотрудникам медиацентра удачи, выразив надежду на то, что через год-два он раскрутится в полную силу, и о красотах, гостеприимстве и величии Абхазии узнали все.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/mnogofunktsionalnyy-mediatsentr-mid-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1038382595.html
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Симоньян: Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" приняла участие в открытии медиацентра МИД Абхазии.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время церемонии открытия нового медиацентра Министерства иностранных дел Абхазии заявила о том, что Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали люди во всем мире.
"Абхазия, как мало кто, нуждается в том, чтобы люди во всем мире и в первую очередь в России, узнали, кто еще не знает, - а многие не знают, - насколько это красивый, ни на что не похожий, просто бесподобный кусок части нашей огромной Земли", - сказала Симоньян.
Она подчеркнула, что оценила абхазские гостеприимство и радушие, и счастлива поспособствовать тому, чтобы ими могло насладиться как можно больше людей.
Главный редактор "Россия сегодня" заверила, что окажет любую посильную помощь в налаживании работы медиацентра МИД, в том числе предложила сотрудничество с информационным агентством Sputnik, работающим в Абхазии.
В завершение Симоньян пожелала сотрудникам медиацентра удачи, выразив надежду на то, что через год-два он раскрутится в полную силу, и о красотах, гостеприимстве и величии Абхазии узнали все.