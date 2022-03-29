https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya-nuzhdaetsya-v-tom-chtoby-o-ney-uznali-1038383830.html

Симоньян: Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали

Симоньян: Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" приняла участие в открытии медиацентра МИД Абхазии. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T15:34+0300

2022-03-29T15:34+0300

2022-03-29T15:34+0300

в абхазии

маргарита симоньян

новости

мид абхазии

абхазия

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время церемонии открытия нового медиацентра Министерства иностранных дел Абхазии заявила о том, что Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали люди во всем мире. Она подчеркнула, что оценила абхазские гостеприимство и радушие, и счастлива поспособствовать тому, чтобы ими могло насладиться как можно больше людей. Главный редактор "Россия сегодня" заверила, что окажет любую посильную помощь в налаживании работы медиацентра МИД, в том числе предложила сотрудничество с информационным агентством Sputnik, работающим в Абхазии.В завершение Симоньян пожелала сотрудникам медиацентра удачи, выразив надежду на то, что через год-два он раскрутится в полную силу, и о красотах, гостеприимстве и величии Абхазии узнали все.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/mnogofunktsionalnyy-mediatsentr-mid-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1038382595.html

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маргарита симоньян, новости, мид абхазии, абхазия