https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/anne-gyuregyan-prisvoeno-zvanie-zasluzhennoy-artistki-abkhazii-1038391239.html

Анне Гюрегян присвоено звание заслуженной артистки Абхазии

Анне Гюрегян присвоено звание заслуженной артистки Абхазии

Указ о награждении актрисы за выдающиеся заслуги в области театрального искусства подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T19:07+0300

2022-03-29T19:07+0300

2022-03-29T19:15+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Актрисе Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Анне Гюрегян присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.Анна Гюрегян работает в РУСДРАМе с 2000 года. Она играет знаковые роли во многих постановках театра, в том числе, является главным и единственным действующим лицом моноспектакля "Енджи-ханум, обойденная счастьем", поставленного по повести Даура Зантария.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/oboydennaya-schastem-rusdram-predstavil-spektakl-ob-abkhazskoy-knyazhne-1037926178.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

театр, русдрам, новости