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Анне Гюрегян присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
Анне Гюрегян присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
Указ о награждении актрисы за выдающиеся заслуги в области театрального искусства подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T19:07+0300
2022-03-29T19:07+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Актрисе Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Анне Гюрегян присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.Анна Гюрегян работает в РУСДРАМе с 2000 года. Она играет знаковые роли во многих постановках театра, в том числе, является главным и единственным действующим лицом моноспектакля "Енджи-ханум, обойденная счастьем", поставленного по повести Даура Зантария.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/oboydennaya-schastem-rusdram-predstavil-spektakl-ob-abkhazskoy-knyazhne-1037926178.html
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Анне Гюрегян присвоено звание заслуженной артистки Абхазии
19:07 29.03.2022 (обновлено: 19:15 29.03.2022)
Указ о награждении актрисы за выдающиеся заслуги в области театрального искусства подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Актрисе Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Анне Гюрегян присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.
"За заслуги в области театрального искусства Абхазии присвоить почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" Гюрегян Анне Размиковне, актрисе, преподавателю актерского мастерства Детской студии при Государственном Русском театре драмы им. Ф.А.Искандера", - говорится в указе.
Анна Гюрегян работает в РУСДРАМе с 2000 года. Она играет знаковые роли во многих постановках театра, в том числе, является главным и единственным действующим лицом моноспектакля "Енджи-ханум, обойденная счастьем", поставленного по повести Даура Зантария.