https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/chastnyy-dom-zagorelsya-v-sele-nizhnyaya-eshera-1038389604.html
Частный дом загорелся в селе Нижняя Эшера
Частный дом загорелся в селе Нижняя Эшера
Несмотря на то, что деревянная постройка сгорела полностью, никто из жителей дома не пострадал. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T18:16+0300
2022-03-29T18:16+0300
2022-03-29T18:16+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. В селе Нижняя Эшера загорелся частный деревянный дом, расположенный по улице Братьев Эзугбая, сообщает официальный Telegram-аккаунт МЧС Абхазии.К моменту приезда спасателей дом уже был полностью охвачен пламенем и, несмотря на усилия пожарных, сгорел полностью. Никто из жильцов дома не пострадал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/mchs-abkhazii-peredali-pozharnye-rukava-na-summu-okolo-dvukh-millionov-rubley-1038305300.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, пожар
Частный дом загорелся в селе Нижняя Эшера
Несмотря на то, что деревянная постройка сгорела полностью, никто из жителей дома не пострадал.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik.
В селе Нижняя Эшера загорелся частный деревянный дом, расположенный по улице Братьев Эзугбая, сообщает
официальный Telegram-аккаунт МЧС Абхазии.
На место происшествия в 14:08 выехали два пожарных и одно спасательное отделение ПСО города Сухум.
К моменту приезда спасателей дом уже был полностью охвачен пламенем и, несмотря на усилия пожарных, сгорел полностью.
Никто из жильцов дома не пострадал.