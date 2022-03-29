https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/chastnyy-dom-zagorelsya-v-sele-nizhnyaya-eshera-1038389604.html

Частный дом загорелся в селе Нижняя Эшера

Частный дом загорелся в селе Нижняя Эшера

Несмотря на то, что деревянная постройка сгорела полностью, никто из жителей дома не пострадал. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T18:16+0300

2022-03-29T18:16+0300

2022-03-29T18:16+0300

в абхазии

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. В селе Нижняя Эшера загорелся частный деревянный дом, расположенный по улице Братьев Эзугбая, сообщает официальный Telegram-аккаунт МЧС Абхазии.К моменту приезда спасателей дом уже был полностью охвачен пламенем и, несмотря на усилия пожарных, сгорел полностью. Никто из жильцов дома не пострадал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/mchs-abkhazii-peredali-pozharnye-rukava-na-summu-okolo-dvukh-millionov-rubley-1038305300.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии, пожар