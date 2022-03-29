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"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения в Сухуме и Сухумском районе
"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения в Сухуме и Сухумском районе
Уровень воды в Джварском водохранилище остается критически низким и составляет 411 метров. При достижении отметки в 410 метров станция останавливает работу. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T10:26+0300
2022-03-29T10:26+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В связи с критическим уровнем воды в Джварском водохранилище вводятся дополнительные ограничения на работу подстанций "Синоп" и "Баслат", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". По сообщению "Черноморэнерго", утренние ограничения, ранее действовавшие на подстанции "Синоп", будут сняты. Также на подстанции "Баслат" в случае перегрузок возможны дополнительные отключения."Черноморэнерго" предупреждает о том, что в зависимости от ситуации в графике возможны дополнительные изменения. Ранее представители предприятия сообщали о том, что улучшение ситуации возможно в апреле и мае – в это время в высокогорье начинают таять ледники, и в водохранилище поступает большой объем воды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/uroven-vody-v-dzhvarskom-vodokhranilische-pochti-dostig-poroga-otklyucheniya-stantsii-1038280798.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, сухум
"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения в Сухуме и Сухумском районе
10:26 29.03.2022 (обновлено: 10:34 29.03.2022)
Уровень воды в Джварском водохранилище остается критически низким и составляет 411 метров. При достижении отметки в 410 метров станция останавливает работу.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В связи с критическим уровнем воды в Джварском водохранилище вводятся дополнительные ограничения на работу подстанций "Синоп" и "Баслат", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Ограничения будут действовать в период с 29 марта по 3 апреля, свет будут отключать с 13:00 до 15:00 и с 01:00 до 04:00.
По сообщению "Черноморэнерго", утренние ограничения, ранее действовавшие на подстанции "Синоп", будут сняты.
Также на подстанции "Баслат" в случае перегрузок возможны дополнительные отключения.
"Черноморэнерго" предупреждает о том, что в зависимости от ситуации в графике возможны дополнительные изменения.
Ранее представители предприятия сообщали о том, что улучшение ситуации возможно в апреле и мае – в это время в высокогорье начинают таять ледники, и в водохранилище поступает большой объем воды.