https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/chernomorenergo-vvedet-dopolnitelnye-ogranicheniya-v-sukhume-i-sukhumskom-rayone-1038374938.html

"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения в Сухуме и Сухумском районе

"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения в Сухуме и Сухумском районе

Уровень воды в Джварском водохранилище остается критически низким и составляет 411 метров. При достижении отметки в 410 метров станция останавливает работу. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T10:26+0300

2022-03-29T10:26+0300

2022-03-29T10:34+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В связи с критическим уровнем воды в Джварском водохранилище вводятся дополнительные ограничения на работу подстанций "Синоп" и "Баслат", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". По сообщению "Черноморэнерго", утренние ограничения, ранее действовавшие на подстанции "Синоп", будут сняты. Также на подстанции "Баслат" в случае перегрузок возможны дополнительные отключения."Черноморэнерго" предупреждает о том, что в зависимости от ситуации в графике возможны дополнительные изменения. Ранее представители предприятия сообщали о том, что улучшение ситуации возможно в апреле и мае – в это время в высокогорье начинают таять ледники, и в водохранилище поступает большой объем воды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/uroven-vody-v-dzhvarskom-vodokhranilische-pochti-dostig-poroga-otklyucheniya-stantsii-1038280798.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, сухум