https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/fas-vozbudila-antikartelnoe-delo-protiv-krupneyshego-proizvoditelya-sakhara-v-rossii-1038376825.html
ФАС возбудила антикартельное дело против крупнейшего производителя сахара в России
ФАС возбудила антикартельное дело против крупнейшего производителя сахара в России
Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого подорожания сахара и необоснованного сокращения товара на рынке. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T12:00+0300
2022-03-29T12:00+0300
2022-03-29T12:00+0300
новости
федеральная антимонопольная служба рф
сахар
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против крупнейшего производителя сахара, компании "Продимекс", руководство которой подозревается в незаконной координации деятельности торговых сетей, сообщает сайт ведомства.Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок. Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф в соответствии с действующим законодательством.В начале марта ФАС начала серию антикартельных проверок крупнейших производителей сахара, а также участников рынка, таких как ритейлеров и посредников, чтобы не допускать задержек отгрузки сахара в магазины.Согласно российскому законодательству, компании могут менять собственную ценовую политику с учетом рыночной ситуации, но, в соответствии с Законом о защите конкуренции они не могут заключать соглашения с конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vozbuzhdeno-delo-protiv-dvukh-sakharnykh-zavodov-krasnodarskogo-kraya-iz-za-povysheniya-tsen--1038305628.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, федеральная антимонопольная служба рф, сахар
ФАС возбудила антикартельное дело против крупнейшего производителя сахара в России
Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого подорожания сахара и необоснованного сокращения товара на рынке.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против крупнейшего производителя сахара, компании "Продимекс", руководство которой подозревается в незаконной координации деятельности торговых сетей, сообщает сайт
ведомства.
"Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар", – говорится в сообщении на сайте.
Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок. Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф в соответствии с действующим законодательством.
В начале марта ФАС начала серию антикартельных проверок крупнейших производителей сахара, а также участников рынка, таких как ритейлеров и посредников, чтобы не допускать задержек отгрузки сахара в магазины.
Согласно российскому законодательству, компании могут менять собственную ценовую политику с учетом рыночной ситуации, но, в соответствии с Законом о защите конкуренции они не могут заключать соглашения с конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.