https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/fas-vozbudila-antikartelnoe-delo-protiv-krupneyshego-proizvoditelya-sakhara-v-rossii-1038376825.html

ФАС возбудила антикартельное дело против крупнейшего производителя сахара в России

ФАС возбудила антикартельное дело против крупнейшего производителя сахара в России

Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого подорожания сахара и необоснованного сокращения товара на рынке. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T12:00+0300

2022-03-29T12:00+0300

2022-03-29T12:00+0300

новости

федеральная антимонопольная служба рф

сахар

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против крупнейшего производителя сахара, компании "Продимекс", руководство которой подозревается в незаконной координации деятельности торговых сетей, сообщает сайт ведомства.Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок. Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф в соответствии с действующим законодательством.В начале марта ФАС начала серию антикартельных проверок крупнейших производителей сахара, а также участников рынка, таких как ритейлеров и посредников, чтобы не допускать задержек отгрузки сахара в магазины.Согласно российскому законодательству, компании могут менять собственную ценовую политику с учетом рыночной ситуации, но, в соответствии с Законом о защите конкуренции они не могут заключать соглашения с конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vozbuzhdeno-delo-protiv-dvukh-sakharnykh-zavodov-krasnodarskogo-kraya-iz-za-povysheniya-tsen--1038305628.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, федеральная антимонопольная служба рф, сахар