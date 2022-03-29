https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/matvienko-vystupila-protiv-natsionalizatsii-imuschestva-inostrannykh-kompaniy-1038379603.html

Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний

Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний

После начала российской военной спецоперации на Украине многие западные компании объявили о решении о приостановке или окончательном прекращении деятельности в... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T17:25+0300

2022-03-29T17:25+0300

2022-03-29T17:41+0300

валентина матвиенко

новости

совет федерации рф

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что выступает против национализации имущества зарубежных компаний в случае их ухода из России, сообщает РИА Новости.Спикер Совета Федерации добавила, что западные компании приняли решение о приостановке своей деятельности в России из-за колоссального внешнего давления.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. После этого многие иностранные компании заявили о приостановке работы и производства, а то и вовсе об уходе из страны.Минэкономразвития России предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25 процентов которых принадлежит иностранным лицам. Цель этих нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/turetskie-kompanii-zayavili-o-gotovnosti-usilit-sotrudnichestvo-s-rossiey-1038364931.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

валентина матвиенко, новости, совет федерации рф