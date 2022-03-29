https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/matvienko-vystupila-protiv-natsionalizatsii-imuschestva-inostrannykh-kompaniy-1038379603.html
Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний
Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний
После начала российской военной спецоперации на Украине многие западные компании объявили о решении о приостановке или окончательном прекращении деятельности в... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T17:25+0300
2022-03-29T17:25+0300
2022-03-29T17:41+0300
валентина матвиенко
новости
совет федерации рф
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что выступает против национализации имущества зарубежных компаний в случае их ухода из России, сообщает РИА Новости.Спикер Совета Федерации добавила, что западные компании приняли решение о приостановке своей деятельности в России из-за колоссального внешнего давления.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. После этого многие иностранные компании заявили о приостановке работы и производства, а то и вовсе об уходе из страны.Минэкономразвития России предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25 процентов которых принадлежит иностранным лицам. Цель этих нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/turetskie-kompanii-zayavili-o-gotovnosti-usilit-sotrudnichestvo-s-rossiey-1038364931.html
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валентина матвиенко, новости, совет федерации рф
Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний
17:25 29.03.2022 (обновлено: 17:41 29.03.2022)
После начала российской военной спецоперации на Украине многие западные компании объявили о решении о приостановке или окончательном прекращении деятельности в России.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что выступает против национализации имущества зарубежных компаний в случае их ухода из России, сообщает РИА Новости
.
"Они должны определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами", - отметила Матвиенко.
Спикер Совета Федерации добавила, что западные компании приняли решение о приостановке своей деятельности в России из-за колоссального внешнего давления.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. После этого многие иностранные компании заявили о приостановке работы и производства, а то и вовсе об уходе из страны.
Минэкономразвития России предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25 процентов которых принадлежит иностранным лицам. Цель этих нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления.