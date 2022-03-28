https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/turetskie-kompanii-zayavili-o-gotovnosti-usilit-sotrudnichestvo-s-rossiey-1038364931.html

Турецкие компании заявили о готовности усилить сотрудничество с Россией

Турецкие компании заявили о готовности усилить сотрудничество с Россией

В связи с санкциями, наложенными западными странами, многие компании заявили о прекращении работы в России. Но государства, не присоединившиеся к ограничениям... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T17:15+0300

2022-03-28T17:15+0300

2022-03-28T17:24+0300

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экономика

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Председатель Российско-турецкого Торгового дома (ROST) Кадир Куртулуш заявил о том, что связи между двумя странами основаны на давних и крепких отношениях, и турецкие компании намерены выстроить масштабное взаимодействие с российскими партнерами, сообщает Sputnik Турция. На первом месте в импорте из России в Турцию стоит сельскохозяйственная продукция. 64% поставок пшеницы в Турции осуществляются из России, в прошлом году страна заплатила более 4,3 миллиарда долларов за сельхозпродукцию, более трети этой суммы – 1,8 миллиарда долларов, приходилось на пшеницу. Что до туристической сферы, то, по словам Куртулуша, Россия занимает одно из первых мест в ряде стран, граждане которых предпочитают отдых в Турции. В 2021 году в Турции побывало 24,7 миллиона иностранцев, 4,7 миллиона из них – это российские граждане. Кадир Куртулуш также отметил, что Россия и Турция тесно сотрудничают в сфере строительства и инфраструктуры – на долю России приходится 21% в сфере внешних подрядных услуг.По словам Куртулуша, турецкие компании могут работать в России в тех сферах, где по причине введенных санкций прекратились или сократились поставки. От российских предпринимателей в Турцию поступает большое количество предложений, преимущественно они касаются поставок медикаментов и медицинской продукции, запасных частей к автомобилям и спецтехнике, строительных материалов. Над этим ведется активная работа, в том числе связанная с решением логистических проблем. Что до вопроса о ведении торговли в национальных валютах, то Куртулуш заверил, что препятствий для этого нет, и государственные органы обеих стран ведут интенсивную работу для решения вопроса о проведении оплат в национальной валюте.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/u-rossii-ogromnoe-kolichestvo-partnerov-v-mire-zayavil-lavrov-1038357753.html

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