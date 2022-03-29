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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/medinskiy-ukraina-otkazyvaetsya-ot-stremleniya-vernut-krym-i-donbass-voennym-putem--1038386092.html
Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем
Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем
В Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций, которые длились около трех часов. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T16:07+0300
2022-03-29T16:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
политика
владимир мединский
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев отказывается вернуть их военным путем, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."В целях реализации внеблокового безъядерного статуса, дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", – сказал Мединский в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины "не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей".Он также отметил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы."Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - сказал он в эфире Первого канала.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/medinskiy-podvel-itogi-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-1038385457.html
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украина, россия, политика, владимир мединский

Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

16:07 29.03.2022 (обновлено: 16:30 29.03.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYУкраинские военные проходят мимо таблички с надписью "Я люблю Украину", установленной на площади Независимости в столице Украины Киеве
Украинские военные проходят мимо таблички с надписью Я люблю Украину, установленной на площади Независимости в столице Украины Киеве - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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В Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций, которые длились около трех часов.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев отказывается вернуть их военным путем, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Мединский подвел итоги российско-украинских переговоров
16:03
"В целях реализации внеблокового безъядерного статуса, дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", – сказал Мединский в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины "не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей".
"Что такое отдельные районы формулирует Украина отдельно, и площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает", - добавил Мединский.
Он также отметил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - сказал он в эфире Первого канала.
В Абхазии
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