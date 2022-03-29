https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/medinskiy-ukraina-otkazyvaetsya-ot-stremleniya-vernut-krym-i-donbass-voennym-putem--1038386092.html

Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

В Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций, которые длились около трех часов. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T16:07+0300

2022-03-29T16:07+0300

2022-03-29T16:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

политика

владимир мединский

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Предложения Украины по системе гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, таким образом, по сути, Киев отказывается вернуть их военным путем, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."В целях реализации внеблокового безъядерного статуса, дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", – сказал Мединский в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины "не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей".Он также отметил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы."Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - сказал он в эфире Первого канала.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/medinskiy-podvel-itogi-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-1038385457.html

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украина, россия, политика, владимир мединский