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Мединский подвел итоги российско-украинских переговоров
Мединский подвел итоги российско-украинских переговоров
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине прошел в Стамбуле в резиденции турецкого лидера – дворце Долмабахче. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T16:03+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры с украинской стороной конструктивными и содержательными, сообщает РИА Новости. По словам главы российской переговорной группы, Россия сделает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта – один будет военным, другой политическим. Шаг в военной сфере – кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях, в политической – возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД, чтобы лидеры государств могли обсудить нюансы.По словам главы украинской переговорной группы Давида Арахамия, Киев предложил новую систему безопасности для Украины, ее гарантами должны стать страны СБ ООН, а также Германия, Канада, Польша, Израиль и Турция. По его словам, власти некоторых стран уже дали свое предварительное согласие. Мединский подчеркнул, что эти предложения не распространяются на территории Донбасса и Крыма, а также добавил, что Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Кроме того, в рамках предложений указано, что Украина становится постоянно нейтральным внеблоковым безъядерным государством.Российские переговорщики намерены покинуть Стамбул сегодня – 30 марта встреч делегаций не ожидается. На фоне переговоров цены на нефть ускорили снижение, а рубль укрепляется к доллару и евро уже несколько дней подряд
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minoborony-rossii-zayavilo-o-sokraschenii-boevykh-deystviy-v-napravlenii-kieva-i-chernigova-1038383126.html
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Мединский подвел итоги российско-украинских переговоров
16:03 29.03.2022 (обновлено: 16:08 29.03.2022)
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине прошел в Стамбуле в резиденции турецкого лидера – дворце Долмабахче.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры с украинской стороной конструктивными и содержательными, сообщает РИА Новости
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"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", – заявил Мединский.
По словам главы российской переговорной группы, Россия сделает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта – один будет военным, другой политическим.
Шаг в военной сфере – кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях, в политической – возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД, чтобы лидеры государств могли обсудить нюансы.
По словам главы украинской переговорной группы Давида Арахамия, Киев предложил новую систему безопасности для Украины, ее гарантами должны стать страны СБ ООН, а также Германия, Канада, Польша, Израиль и Турция. По его словам, власти некоторых стран уже дали свое предварительное согласие.
Мединский подчеркнул, что эти предложения не распространяются на территории Донбасса и Крыма, а также добавил, что Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Кроме того, в рамках предложений указано, что Украина становится постоянно нейтральным внеблоковым безъядерным государством.
Российские переговорщики намерены покинуть Стамбул сегодня – 30 марта встреч делегаций не ожидается. На фоне переговоров цены на нефть ускорили снижение, а рубль укрепляется к доллару и евро уже несколько дней подряд