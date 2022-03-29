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Минэкономики Абхазии предупредило импортеров о новых правилах вывоза товаров в Россию
Минэкономики Абхазии предупредило импортеров о новых правилах вывоза товаров в Россию
Правительство России в ответ на санкции западных стран ввело новый порядок выдачи разрешений на вывоз некоторых товаров и оборудования. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T19:33+0300
2022-03-29T19:33+0300
2022-03-29T19:33+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Министерство экономики Абхазии предупредило импортеров товаров о необходимости предоставить дополнительные сведения в компетентные органы России в соответствии с новыми правилами.Разрешительную документацию на вывоз промышленной продукции будут выдавать профильные департаменты соответствующих министерств РФ. Для этого надо будет подать заявление от юридического лица или индивидуального предприятия в бумажном виде или через государственную информационную систему.Заявление на получение разрешения на экспорт продукции иностранного происхождения подается в свободной форме. Разрешение выдается на безвозмездной основе.Подробная информация доступна в официальном канале Министерства промышленности и торговли России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/pravitelstvo-rossii-razreshilo-vyvoz-produktsii-v-abkhaziyu-bez-kakikh-libo-ogranicheniy-1038176753.html
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министерство экономики, экономика, импорт, абхазия, россия, санкции
Минэкономики Абхазии предупредило импортеров о новых правилах вывоза товаров в Россию
Правительство России в ответ на санкции западных стран ввело новый порядок выдачи разрешений на вывоз некоторых товаров и оборудования.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik.
Министерство экономики Абхазии предупредило
импортеров товаров о необходимости предоставить дополнительные сведения в компетентные органы России в соответствии с новыми правилами.
Отмечается, что необходимо предоставить дополнительные сведения для определенных товарных групп, например, сельскохозяйственных, пищевых и строительно-дорожного машиностроения, продукции станкостроения, тяжелого машиностроения и других.
Разрешительную документацию на вывоз промышленной продукции будут выдавать профильные департаменты соответствующих министерств РФ. Для этого надо будет подать заявление от юридического лица или индивидуального предприятия в бумажном виде или через государственную информационную систему.
Заявление на получение разрешения на экспорт продукции иностранного происхождения подается в свободной форме. Разрешение выдается на безвозмездной основе.
Подробная информация доступна в официальном канале
Министерства промышленности и торговли России.