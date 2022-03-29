https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minoborony-rossii-zayavilo-o-sokraschenii-boevykh-deystviy-v-napravlenii-kieva-i-chernigova-1038383126.html

Минобороны России заявило о сокращении боевых действий в направлении Киева и Чернигова

Минобороны России заявило о сокращении боевых действий в направлении Киева и Чернигова

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T15:15+0300

2022-03-29T15:15+0300

2022-03-29T15:22+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны Александра Фомина."С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", – заявил заместитель главы ведомства.Военная спецоперация России на Украине длится больше месяца. 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между представителями российской и украинской сторон. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их "содержательными" и отметил, что Россия получила от Украины "понятно сформулированную позицию", эти предложения будут рассмотрены президентом в ближайшее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/pervyy-den-peregovorov-rossii-i-ukrainy-zavershilsya-v-stambule-1038381418.html

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