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Минобороны России заявило о сокращении боевых действий в направлении Киева и Чернигова
Минобороны России заявило о сокращении боевых действий в направлении Киева и Чернигова
29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T15:15+0300
2022-03-29T15:15+0300
2022-03-29T15:22+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны Александра Фомина."С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", – заявил заместитель главы ведомства.Военная спецоперация России на Украине длится больше месяца. 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между представителями российской и украинской сторон. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их "содержательными" и отметил, что Россия получила от Украины "понятно сформулированную позицию", эти предложения будут рассмотрены президентом в ближайшее время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/pervyy-den-peregovorov-rossii-i-ukrainy-zavershilsya-v-stambule-1038381418.html
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Минобороны России заявило о сокращении боевых действий в направлении Киева и Чернигова
15:15 29.03.2022 (обновлено: 15:22 29.03.2022)
29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заместителя министра обороны Александра Фомина.
По словам Фомина, решение связано с тем, что переговоры о подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость.
"С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", – заявил заместитель главы ведомства.
Военная спецоперация России на Украине длится больше месяца. 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между представителями российской и украинской сторон.
Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их "содержательными" и отметил, что Россия получила от Украины "понятно сформулированную позицию", эти предложения будут рассмотрены президентом в ближайшее время.