https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/peskov-besplatnogo-gaza-ne-byvaet-1038379102.html
Песков: бесплатного газа не бывает
Песков: бесплатного газа не бывает
Ранее страны "Большой семерки" – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – отказались переводить платежи за российский газ в рубли, так... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T13:16+0300
2022-03-29T13:16+0300
2022-03-29T14:36+0300
дмитрий песков
россия
газ
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Кремль заявил о том, что оплачивать российский газ можно будет только в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.По словам пресс-секретаря, де-факто ничего не меняется, западные страны и компании могут обменивать валюту на рубли, и уже рублями оплачивать поставки газа.Пресс-секретарь добавил, что западные компании должны принимать в расчет изменившуюся обстановку, возникшую в условиях экономической войны против России.Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для зарубежных партнеров, а российский газ – лучший на рынке. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для стран, проводящих недружественную политику в отношении России. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.По заявлению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, перевод расчетов за газ в рубли повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zhestkiy-stsenariy-k-chemu-privedet-otkaz-evropy-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038372082.html
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дмитрий песков, россия, газ
Песков: бесплатного газа не бывает
13:16 29.03.2022 (обновлено: 14:36 29.03.2022)
Ранее страны "Большой семерки" – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – отказались переводить платежи за российский газ в рубли, так как посчитали это нарушением заключенных ранее договоренностей.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Кремль заявил о том, что оплачивать российский газ можно будет только в рублях, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По словам пресс-секретаря, де-факто ничего не меняется, западные страны и компании могут обменивать валюту на рубли, и уже рублями оплачивать поставки газа.
"Но тем не менее это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются. Еще раз, конечно же: бесплатного газа не бывает", – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что западные компании должны принимать в расчет изменившуюся обстановку, возникшую в условиях экономической войны против России.
Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для зарубежных партнеров, а российский газ – лучший на рынке.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для стран, проводящих недружественную политику в отношении России. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
По заявлению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, перевод расчетов за газ в рубли повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы России.