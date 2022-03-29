https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zhestkiy-stsenariy-k-chemu-privedet-otkaz-evropy-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038372082.html
Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях
Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях
Страны "Большой семерки" (G7) не восприняли всерьез требование России платить за газ в рублях и выполнять его не намерены. Готовы, как уверяют, к любым... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T09:15+0300
2022-03-29T09:15+0300
2022-03-29T09:31+0300
газ
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Москва уже предупредила: поставлять топливо бесплатно точно не будет. В правовых вопросах разберутся юристы, но в условиях жестких санкций курс на перевод контрактов в рублевую зону лишь усилится. Западу придется либо согласиться, либо столкнуться с разрушительными экономическими последствиями. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости. Не хотят платитьОб отказе G7 рассчитываться в рублях сообщил министр энергетики Германии Петер Альтмайер. В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Все эти страны — в списке недружественных, поскольку объявили России жесткие санкции."Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение <...> отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — пояснил ранее глава государства.Восприняли в штыкиЗападу это очень не понравилось. Как отметил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, оплата российского природного газа в рублях технически возможна. Однако это вынудит Евросоюз обходить собственные санкции.В польской энергетической компании PGNiG утверждают, что перейти на рубли нереально. Премьер Словении выразил уверенность, что в Европе на это никто не согласится.Нежелание европейских правительств оплачивать газ рублями понятно: в этом случае они теряют инструмент контроля над поставщиком и его финансами. Продавая ресурсы за евро и доллары, Россия получает валюту, которую могут заблокировать по политическим мотивам. Стратегического и экономического смысла накапливать эти деньги у Москвы больше нет, указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".Однако очевидно, что с учетом беспрецедентных решений ЕС и США, таких как заморозка золотовалютных резервов, никакие возражения Москва не примет. Ясность внес пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если Европа откажется рассчитываться в рублях, бесплатно поставлять газ никто не будет: "Это можно сказать с абсолютной уверенностью".Око за окоЮридически ситуация достаточно сложная. С одной стороны, "Газпром" — коммерческая компания, действующая в рамках заключенных контрактов, где прописывают валюту платежа. С другой — эти контракты не помешали партнерам накладывать различные ограничения и препятствовать развитию бизнеса.При этом ничто "Газпрому" не мешает предлагать газ на спотовом рынке за рубли или заключать новые контракты в этой валюте. Если же рассматривать различные ограничения и санкции как попытку давления на коммерческий бизнес, прежние контракты логично признать ничтожными, рассуждает аналитик.По мнению Николая Вавилова, специалиста департамента стратегических исследований Total Research, в рублях будут новые контракты, а действующие — или пересмотрят в сторону увеличения рублевой доли, или исполнят в неизменном виде.Под каток могут попасть и государства, вполне лояльные к России, например — Венгрия или Болгария. "Они совсем недавно перезаключили контракт с "Газпромом" на долгосрочные поставки и теоретически способны вместе с Сербией выступить посредниками при перепродаже топлива в другие европейские страны", — добавляет эксперт.Пойдут до последнегоПо словам германского министра, в G7 "готовы к любым сценариям". Звучит довольно самонадеянно, ведь Россия может 31 марта прекратить поставки. Москва внакладе не останется: частично снизит добычу, частично перенаправит топливо в Китай и Индию, другим потребителям. Падение добычи компенсируется высокими ценами.Традиционных покупателей такой вариант явно не обрадует. Хранилища Старого Света заполнены лишь на 26 процентов, и исправить это крайне трудно: полностью заменить экспорт из России в ближайшей перспективе нереально. А дефицит поднимет цены до четырех-пяти тысяч долларов за тысячу кубометров, прогнозирует Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Последствия для экономики ЕС очевидны: остановка заводов, неурожай (удобрений из России тоже не будет), подорожание продуктов, продовольственный кризис.Разобраться с технической стороной вопроса придется уже в ближайшие дни. Пока же остается оценивать масштабы ущерба от собственных санкций. Глава Банка Англии предупредил об энергетическом шоке, который, по его мнению, будет сильнее, чем в 1970-х. И призвал готовиться к резкому росту стоимости жизни, а также к топливному кризису.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/krutakov-ostanovka-postavok-rossiyskogo-gaza-zastavit-es-platit-za-nego-v-rublyakh-1038371262.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/strany-bolshoy-semerki-otkazalis-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038363452.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/rossiya-do-kontsa-marta-izmenit-valyutu-platezha-za-eksport-gaza-na-rubli-1038356973.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/ekspert-obyasnil-chem-vygoden-gaz-za-rubli-1038326031.html
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газ, россия, экономика, санкции, европа, политика, мнение
Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях
09:15 29.03.2022 (обновлено: 09:31 29.03.2022)
Страны "Большой семерки" (G7) не восприняли всерьез требование России платить за газ в рублях и выполнять его не намерены. Готовы, как уверяют, к любым сценариям. Однако времени на раздумья немного.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik
. Москва уже предупредила: поставлять топливо бесплатно точно не будет. В правовых вопросах разберутся юристы, но в условиях жестких санкций курс на перевод контрактов в рублевую зону лишь усилится. Западу придется либо согласиться, либо столкнуться с разрушительными экономическими последствиями. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.
Не хотят платить
Об отказе G7 рассчитываться в рублях сообщил министр энергетики Германии Петер Альтмайер. В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Все эти страны — в списке недружественных, поскольку объявили России жесткие санкции.
Владимир Путин 24 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ c этими государствами в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта.
"Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение <...> отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — пояснил ранее глава государства.
Восприняли в штыки
Западу это очень не понравилось. Как отметил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, оплата российского природного газа в рублях технически возможна. Однако это вынудит Евросоюз обходить собственные санкции.
В польской энергетической компании PGNiG утверждают, что перейти на рубли нереально. Премьер Словении выразил уверенность, что в Европе на это никто не согласится.
Нежелание европейских правительств оплачивать газ рублями понятно: в этом случае они теряют инструмент контроля над поставщиком и его финансами. Продавая ресурсы за евро и доллары, Россия получает валюту, которую могут заблокировать по политическим мотивам. Стратегического и экономического смысла накапливать эти деньги у Москвы больше нет, указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".
Однако очевидно, что с учетом беспрецедентных решений ЕС и США, таких как заморозка золотовалютных резервов, никакие возражения Москва не примет. Ясность внес пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если Европа откажется рассчитываться в рублях, бесплатно поставлять газ никто не будет: "Это можно сказать с абсолютной уверенностью".
Око за око
Юридически ситуация достаточно сложная. С одной стороны, "Газпром" — коммерческая компания, действующая в рамках заключенных контрактов, где прописывают валюту платежа. С другой — эти контракты не помешали партнерам накладывать различные ограничения и препятствовать развитию бизнеса.
"Кроме того, государство — основной акционер "Газпрома", а собственник имеет право влиять на политику компании. То есть распоряжение о переходе на рубли не является чем-то фантастическим. Другое дело, что не исключены проблемы с исполнением прежних контрактов. Если в них содержится норма об исключительной оплате долларами и евро, потребитель в лице частной фирмы может обратиться в суд", — объясняет Андрей Кочетков.
При этом ничто "Газпрому" не мешает предлагать газ на спотовом рынке за рубли или заключать новые контракты в этой валюте. Если же рассматривать различные ограничения и санкции как попытку давления на коммерческий бизнес, прежние контракты логично признать ничтожными, рассуждает аналитик.
По мнению Николая Вавилова, специалиста департамента стратегических исследований Total Research, в рублях будут новые контракты, а действующие — или пересмотрят в сторону увеличения рублевой доли, или исполнят в неизменном виде.
Под каток могут попасть и государства, вполне лояльные к России, например — Венгрия или Болгария. "Они совсем недавно перезаключили контракт с "Газпромом" на долгосрочные поставки и теоретически способны вместе с Сербией выступить посредниками при перепродаже топлива в другие европейские страны", — добавляет эксперт.
Пойдут до последнего
По словам германского министра, в G7 "готовы к любым сценариям". Звучит довольно самонадеянно, ведь Россия может 31 марта прекратить поставки. Москва внакладе не останется: частично снизит добычу, частично перенаправит топливо в Китай и Индию, другим потребителям. Падение добычи компенсируется высокими ценами.
Традиционных покупателей такой вариант явно не обрадует. Хранилища Старого Света заполнены лишь на 26 процентов, и исправить это крайне трудно: полностью заменить экспорт из России в ближайшей перспективе нереально. А дефицит поднимет цены до четырех-пяти тысяч долларов за тысячу кубометров, прогнозирует Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Последствия для экономики ЕС очевидны: остановка заводов, неурожай (удобрений из России тоже не будет), подорожание продуктов, продовольственный кризис.
"Если же страны Европейского союза не захотят остаться без голубого топлива, им придется переплачивать на глобальном рынке, либо покупать рубли в наших банках, которые сейчас находятся под санкциями, либо на Московской бирже", — отмечает Хазанов.
Разобраться с технической стороной вопроса придется уже в ближайшие дни. Пока же остается оценивать масштабы ущерба от собственных санкций. Глава Банка Англии предупредил об энергетическом шоке, который, по его мнению, будет сильнее, чем в 1970-х. И призвал готовиться к резкому росту стоимости жизни, а также к топливному кризису.