https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zhestkiy-stsenariy-k-chemu-privedet-otkaz-evropy-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038372082.html

Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях

Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях

Страны "Большой семерки" (G7) не восприняли всерьез требование России платить за газ в рублях и выполнять его не намерены. Готовы, как уверяют, к любым... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T09:15+0300

2022-03-29T09:15+0300

2022-03-29T09:31+0300

газ

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Москва уже предупредила: поставлять топливо бесплатно точно не будет. В правовых вопросах разберутся юристы, но в условиях жестких санкций курс на перевод контрактов в рублевую зону лишь усилится. Западу придется либо согласиться, либо столкнуться с разрушительными экономическими последствиями. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости. Не хотят платитьОб отказе G7 рассчитываться в рублях сообщил министр энергетики Германии Петер Альтмайер. В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Все эти страны — в списке недружественных, поскольку объявили России жесткие санкции."Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение <...> отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — пояснил ранее глава государства.Восприняли в штыкиЗападу это очень не понравилось. Как отметил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, оплата российского природного газа в рублях технически возможна. Однако это вынудит Евросоюз обходить собственные санкции.В польской энергетической компании PGNiG утверждают, что перейти на рубли нереально. Премьер Словении выразил уверенность, что в Европе на это никто не согласится.Нежелание европейских правительств оплачивать газ рублями понятно: в этом случае они теряют инструмент контроля над поставщиком и его финансами. Продавая ресурсы за евро и доллары, Россия получает валюту, которую могут заблокировать по политическим мотивам. Стратегического и экономического смысла накапливать эти деньги у Москвы больше нет, указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".Однако очевидно, что с учетом беспрецедентных решений ЕС и США, таких как заморозка золотовалютных резервов, никакие возражения Москва не примет. Ясность внес пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если Европа откажется рассчитываться в рублях, бесплатно поставлять газ никто не будет: "Это можно сказать с абсолютной уверенностью".Око за окоЮридически ситуация достаточно сложная. С одной стороны, "Газпром" — коммерческая компания, действующая в рамках заключенных контрактов, где прописывают валюту платежа. С другой — эти контракты не помешали партнерам накладывать различные ограничения и препятствовать развитию бизнеса.При этом ничто "Газпрому" не мешает предлагать газ на спотовом рынке за рубли или заключать новые контракты в этой валюте. Если же рассматривать различные ограничения и санкции как попытку давления на коммерческий бизнес, прежние контракты логично признать ничтожными, рассуждает аналитик.По мнению Николая Вавилова, специалиста департамента стратегических исследований Total Research, в рублях будут новые контракты, а действующие — или пересмотрят в сторону увеличения рублевой доли, или исполнят в неизменном виде.Под каток могут попасть и государства, вполне лояльные к России, например — Венгрия или Болгария. "Они совсем недавно перезаключили контракт с "Газпромом" на долгосрочные поставки и теоретически способны вместе с Сербией выступить посредниками при перепродаже топлива в другие европейские страны", — добавляет эксперт.Пойдут до последнегоПо словам германского министра, в G7 "готовы к любым сценариям". Звучит довольно самонадеянно, ведь Россия может 31 марта прекратить поставки. Москва внакладе не останется: частично снизит добычу, частично перенаправит топливо в Китай и Индию, другим потребителям. Падение добычи компенсируется высокими ценами.Традиционных покупателей такой вариант явно не обрадует. Хранилища Старого Света заполнены лишь на 26 процентов, и исправить это крайне трудно: полностью заменить экспорт из России в ближайшей перспективе нереально. А дефицит поднимет цены до четырех-пяти тысяч долларов за тысячу кубометров, прогнозирует Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Последствия для экономики ЕС очевидны: остановка заводов, неурожай (удобрений из России тоже не будет), подорожание продуктов, продовольственный кризис.Разобраться с технической стороной вопроса придется уже в ближайшие дни. Пока же остается оценивать масштабы ущерба от собственных санкций. Глава Банка Англии предупредил об энергетическом шоке, который, по его мнению, будет сильнее, чем в 1970-х. И призвал готовиться к резкому росту стоимости жизни, а также к топливному кризису.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/krutakov-ostanovka-postavok-rossiyskogo-gaza-zastavit-es-platit-za-nego-v-rublyakh-1038371262.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/strany-bolshoy-semerki-otkazalis-platit-za-gaz-v-rublyakh-1038363452.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/rossiya-do-kontsa-marta-izmenit-valyutu-platezha-za-eksport-gaza-na-rubli-1038356973.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/ekspert-obyasnil-chem-vygoden-gaz-za-rubli-1038326031.html

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газ, россия, экономика, санкции, европа, политика, мнение