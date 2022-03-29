https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/peskov-zayavil-chto-nato-suschestvuet-ne-dlya-bezopasnosti-a-dlya-konfrontatsii-1038371960.html

Песков заявил, что НАТО существует не для безопасности, а для конфронтации

Песков заявил, что НАТО существует не для безопасности, а для конфронтации

Россия неоднократно на протяжении многих лет выражала свою обеспокоенность в связи с продвижением НАТО на Восток. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T08:45+0300

2022-03-29T08:45+0300

2022-03-29T08:45+0300

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нато

дмитрий песков

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации, пишет РИА Новости.Песков подчеркнул, что ситуация вызывает беспокойство, и напомнил, что Россия неоднократно на протяжении многих лет выражала свою обеспокоенность в связи с продвижением НАТО на Восток или возможностью вступления Украины в альянс, однако не увидела "никакой реакции".Отвечая на вопрос о стягивании сил НАТО ближе к российской границе, Песков отметил, что до начала спецоперации РФ на Украине "НАТО делала то же самое, но с улыбкой на лице и постепенно".Пр этом он подчеркнул, что Россия не может и не хочет думать о направлении своих сил в какую-либо страну НАТО, если это не ответное действие, если НАТО не заставят сделать это.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/ssha-i-nato-obeschayut-novyy-mirovoy-poryadok-1038287135.html

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россия, нато, дмитрий песков, политика, в мире, украина