https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/ssha-i-nato-obeschayut-novyy-mirovoy-poryadok-1038287135.html

США и НАТО обещают "новый мировой порядок"

США и НАТО обещают "новый мировой порядок"

Североатлантический альянс в ходе "чрезвычайного" саммита в Брюсселе 24 марта обсудил помощь киевскому режиму оружейными поставками, реагирование на случай... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T21:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

нато

вооружения

аналитика

мнение

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Североатлантический альянс в ходе "чрезвычайного" саммита в Брюсселе 24 марта обсудил помощь киевскому режиму оружейными поставками, реагирование на случай применения на Украине химического или биологического оружия (которым РФ не располагает), и дистанцировался от участия в боевых действиях с российскими войсками на украинской территории.Накануне президент США Джозеф Байден заинтриговал международную общественность намерением установить новый мировой порядок, и обещал подробности по итогам своей поездки в Европу. Можно предположить, что новое – это подзабытое старое. Неслучайно "чрезвычайный" саммит НАТО совпал с 23-й годовщиной начала авиаударов по независимой Югославии. Это было время (в 1999 году), когда сенатор Байден предлагал бомбить Белград и "взорвать все мосты на Дрине".Вашингтон и Брюссель располагают значительным потенциалом и влиянием, однако США и ЕС миром не владеют, и не способны управлять планетой, опираясь на мифологию американской исключительности или силу атлантической солидарности. "Партнеры" понимают, что Россия – не Югославия, и способна поставить точку в истории НАТО и всех ведущих стран западной демократии.Европа не сможет сохранить благополучие и стабильность без экономического сотрудничества с РФ. Под прессом "американской исключительности" Старый Свет мучительно размышляет: как "наказать Россию", и при этом не пострадать от "Искандеров", "Калибров" и "Кинжалов". Присоединиться к антироссийским санкциям, и не отказаться от российского газа в пользу более дорогого американского.Гражданской авиации "партнеров" оказалось весьма накладно облетать закрытое (взаимообразно) воздушное пространство РФ.Предваряя новые невыполнимые требования Киева, генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита заявил, что Брюссель оказывает поддержку Украине, но не является стороной конфликта и не будет посылать свои войска, поэтому Киеву необходимо руководствоваться только правом на самооборону, которое закреплено в 51 статье Устава ООН.Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в том же ключе подтвердила, что Пентагон не будет посылать американские войска на Украину, а предложение Польши ввести миротворцев "вызывает множество вопросов".Москва неоднократно предупреждала о жесткой реакции на вмешательство в военную спецоперацию третьих стран, без оглядки на альянсы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 марта напомнил, что ввод войск любой страны НАТО на Украину означает вооруженный конфликт альянса с Россией.Варшавский пар ушел в свистокПредставитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик вчера заявил, что создание миротворческих миссий на Украине возможно только в случае одобрения Советом Безопасности ООН соответствующего мандата и при фактическом наличии мира, который такая миссия обеспечивала бы.Правда, для начала агрессии НАТО в Югославии санкции ООН не потребовалось.Взрывоопасный проект Варшавы (ввод около 10 тысяч польских вооруженных "миротворцев" на территорию Западной Украины)существует отдельно от интересов большинства европейских стран. Предрасположены к участию в авантюре только Дания и Литва.Вроде бы, основными задачами "миссии" декларируются лишь охрана гуманитарных коридоров в западных областях Украины и создание над ними бесполетных зон. Однако "гуманитарные грузы" могут оказаться поставками вооружений киевскому режиму, а бесполетных зон Россия не потерпит при всех обстоятельствах.В гипотетической ситуации "суверенного" вторжения польских войск на территорию Украины не будет действовать 5 статья устава НАТО, предусматривающая коллективную защиту. И в прямом военном конфликте с Россией Варшава может пострадать несоизмеримо больше Киева (на польскую территорию гуманный подход ВС РФ не распространяется).Основные европейские союзники США (Франция, Британия, Италия, Германия) даже под давлением Байдена предпочтут потерять деньги (купят американский газ, увеличат военные бюджеты), и не "делегируют" Польше свои армии и жизни миллионов сограждан.Вчера на американском телевидении известный политик, бывший член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард развернуто заявила, что Байден "не Бог", и "не контролирует ситуацию", не говоря уже о "новом мировом порядке". В Европе тоже убывает пиетет к хозяевам белого дома, заметен дрейф в сторону от США и НАТО.Министры обороны нескольких государств ЕС на днях приняли стратегический план по укреплению обороны до 2030 года. Для разрешения потенциальных конфликтов в Старом Свете предусмотрено создание к 2025 году европейских сил быстрого развертывания в 5000 "штыков". Это лишь начало формирования новой системы европейской безопасности, в которой США и НАТО неизбежно окажутся посторонними.В среднесрочной перспективе вероятны дальнейшая "афганизация" Украины (накачка западными вооружениями) и "пакистанизация" Польши (развитие на приграничных с Украиной территориях сети учебных центров для ВСУ и наемников, размещение арсеналов). Трансформация польских приграничных областей в "оперативный тыл" ВСУ вряд ли понравится местным жителям, но это уже другая история."Фантомные боли" Польши – это старая история. Три другие сопредельные с Украиной страны альянса – Венгрия, Словакия и Румыния – явно не готовы воевать с Россией на украинском ТВД.Глава венгерского МИД Петер Сийярто сегодня отметил, что Венгрия разделяет позицию НАТО по Украине и не допустит втягивания в конфликт:"НАТО не является воюющей стороной. НАТО как альянс не поставляет оружие (на Украину).Мы должны сделать так, чтобы эта война не вышла за пределы Украины".Сийярто также заявил: "Нужно говорить прямо и ясно, что введение запретной для полетов зоны приведет к воздушной войне над Украиной, а размещение там "миротворцев" вызовет наземную войну между НАТО и Россией".А премьер-министр соседней Болгарии Кирил Петков сегодня известил коллег по НАТО, что не будет предоставлять военную помощь Украине. Вроде бы, тема болгарских ЗРС С-300 закрыта.Меч-кладенец и головы драконовОружейные поставки киевскому режиму остаются перспективным направлением для активности русофобов всех стран. Неслучайно украинский президент Владимир Зеленский 24 марта по видеосвязи настойчиво требовал у "чрезвычайного" саммита НАТО "военной помощи без ограничений", в стиле Паниковского из романа "Золотой теленок", то есть один процент всех танков и самолетов альянса. На возмездной и безвозмездной основе.Сеанс связи украинского президента с депутатами шведского Риксдага запланирован на сегодня. В среду Зеленский дистанционно выступал перед французским парламентом, и также просил помочь Украине боевой техникой и средствами ПВО.Аналогичным образом охвачены конгресс США и кнессет Израиля. Ультимативно-сентиментальные гастроли украинского президента продолжаются при явной и тайной поддержке основного бенефициара военного конфликта в Европе – Соединенных Штатов.Сегодня стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca сына действующего президента США Хантера Байдена финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине.Неудивительно горячее содействие Вашингтона киевскому режиму в передаче боеприпасов и военной техники советского производства, которые состоят на вооружении в странах НАТО.Об отлаженных поставках косвенно свидетельствуют невероятные сотни уничтоженных российскими войсками "украинских" зенитных ракетных комплексов и ударных самолетов.Напомню, до 24 февраля ВСУ не имели в строю даже 100 истребителей и штурмовиков. Только за минувшие сутки южнее Киева уничтожены девять установок С-300 и четыре "Бук-М1", а всего за месяц – более 200 ЗРК. Здесь явно заметны уши "многоголового дракона".На саммите НАТО США и их союзники обсуждали поставки Украине противокорабельных ракет. Британия пообещала киевскому режиму 6000 переносных ракетных комплексов.Здесь важно иметь ввиду, что значительная доля поставляемого на Украину вооружения не доходит до боевых частей ВСУ, а оседает в руках различных вооруженных групп и экстремистов, и может выстрелить в Евросоюзе.Украинский проект Вашингтона напоминает гипертрофированную версию "арабской весны" (времен Барака Обамы), когда посев демократии на Ближнем Востоке привел к разрушению, страданиям и смерти сотен тысяч людей. Только полная и безоговорочная капитуляция нацистского киевского режима гарантирует спасение Украины, Европы и мира от ужасов большой войны, которую безрассудно стремятся разжечь Соединенные Штаты.Вооруженным силам России предстоит еще много работы, и все же спецоперация продолжается планово, изначальные цели демилитаризация и денацификация Украины неизменны, сил и средств достаточно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, нато, вооружения, аналитика, мнение