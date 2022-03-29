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Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 30 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием западной периферии антициклона и теплого сектора южного циклона. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T17:00+0300

2022-03-29T17:00+0300

2022-03-29T17:00+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В среду, 30 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами к концу дня возможен слабый дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииАтмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +8°СВолнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости