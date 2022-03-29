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Шойгу: в Черном море из-за действий Украины создана угроза гражданскому судоходству
Шойгу: в Черном море из-за действий Украины создана угроза гражданскому судоходству
По данным ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T12:26+0300
2022-03-29T12:26+0300
2022-03-29T12:35+0300
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черное море
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству из-за бездумного применения отдельных вооружений украинской армией, заявил Шойгу.Он подчеркнул, что военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создает угрозы в различных регионах, включая Черное море.Сергей Шойгу также отметил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/minoborony-turtsii-obnaruzhilo-esche-odnu-minu-v-chernom-more-1038355679.html
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черное море, украина, россия, политика, сергей шойгу
Шойгу: в Черном море из-за действий Украины создана угроза гражданскому судоходству
12:26 29.03.2022 (обновлено: 12:35 29.03.2022)
По данным ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству из-за бездумного применения отдельных вооружений украинской армией, заявил Шойгу.
Он подчеркнул, что военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создает угрозы в различных регионах, включая Черное море.
"Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор", – сказал Шойгу на селекторном совещании.
Сергей Шойгу также отметил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств.