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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/shoygu-v-chernom-more-iz-za-deystviy-ukrainy-sozdana-ugroza-grazhdanskomu-sudokhodstvu-1038377759.html
Шойгу: в Черном море из-за действий Украины создана угроза гражданскому судоходству
Шойгу: в Черном море из-за действий Украины создана угроза гражданскому судоходству
По данным ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T12:26+0300
2022-03-29T12:35+0300
военная спецоперация рф в донбассе
черное море
украина
россия
политика
сергей шойгу
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству из-за бездумного применения отдельных вооружений украинской армией, заявил Шойгу.Он подчеркнул, что военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создает угрозы в различных регионах, включая Черное море.Сергей Шойгу также отметил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/minoborony-turtsii-obnaruzhilo-esche-odnu-minu-v-chernom-more-1038355679.html
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черное море, украина, россия, политика, сергей шойгу

Шойгу: в Черном море из-за действий Украины создана угроза гражданскому судоходству

12:26 29.03.2022 (обновлено: 12:35 29.03.2022)
© Sputnik / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУчения ВМФ России в Черном море
Учения ВМФ России в Черном море - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2022
© Sputnik / Иван Родионов
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По данным ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству из-за бездумного применения отдельных вооружений украинской армией, заявил Шойгу.
Вид на город Анкара. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2022
Минобороны Турции обнаружило еще одну мину в Черном море
Вчера, 10:45
Он подчеркнул, что военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создает угрозы в различных регионах, включая Черное море.

"Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор", – сказал Шойгу на селекторном совещании.

Сергей Шойгу также отметил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств.
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