https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/shoygu-v-chernom-more-iz-za-deystviy-ukrainy-sozdana-ugroza-grazhdanskomu-sudokhodstvu-1038377759.html

Шойгу: в Черном море из-за действий Украины создана угроза гражданскому судоходству

Шойгу: в Черном море из-за действий Украины создана угроза гражданскому судоходству

По данным ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T12:26+0300

2022-03-29T12:26+0300

2022-03-29T12:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

черное море

украина

россия

политика

сергей шойгу

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству из-за бездумного применения отдельных вооружений украинской армией, заявил Шойгу.Он подчеркнул, что военные Украины бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создает угрозы в различных регионах, включая Черное море.Сергей Шойгу также отметил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/minoborony-turtsii-obnaruzhilo-esche-odnu-minu-v-chernom-more-1038355679.html

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черное море, украина, россия, политика, сергей шойгу