https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/mnogofunktsionalnyy-mediatsentr-mid-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1038382595.html

Многофункциональный медиацентр МИД Абхазии открылся в Сухуме

Многофункциональный медиацентр МИД Абхазии открылся в Сухуме

Основная задача медиацентра – укрепление позиций Абхазии в сфере международной информационной политики. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T15:20+0300

2022-03-29T15:20+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство иностранных дел Абхазии открыло многофункциональный медиацентр в Сухуме во вторник, 29 марта.На торжественном открытии медиацентра присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, представители Посольства России, Приднестровья и Южной Осетии в Абхазии.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что главная цель медиацентра –активизация информационной политики.Президент Абхазии Аслан Бжания, поприветствовав гостей, подчеркнул, что грамотное информационное обеспечение – неотъемлемый инструмент для укрепления имиджа Абхазии, чему будет способствовать открытие медиацентра."Надеюсь, что с открытием медиацентра образ нашей страны будет доноситься до большой аудитории в более позитивном плане", – сказал он.Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила за гостеприимство и отметила, что Абхазия нуждается в том, чтобы люди узнали, "насколько это красивый и бесподобный кусок нашей Земли"."Мы много чего видели, но такой красоты и радушия нигде не видели. Если с нашей стороны нужна какая-то помощь, чтобы наладить работу медиацентра, мы все для этого сделаем", – сказала она и выразила надежду, что через несколько лет увидит плоды работы медиацентра.Режиссер Тигран Кеосаян подчеркнул необходимость распространения информации об Абхазии."Я рад, что открылся центр, потому что советским людям не нужно рассказывать, что такое Абхазия, это часть нашей жизни. Но речь о поколении, которому надо рассказывать, что мы часть одной культуры, одного пространства. Именно для этого нужен центр. Мы будем делать все, чтобы в России узнали про эту древнюю и безумно красивую землю", – сказал он.Медиацентр создан при поддержке платформы "Будущее Абхазии", работу будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба. Медиацентр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/bzhaniya-otsenil-vazhnost-otkrytiya-mediatsentra-mid-abkhazii-1038382299.html

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