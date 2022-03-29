https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/v-abkhazii-vas-znayut-i-lyubyat-kak-proshla-vstrecha-aslana-bzhaniya-i-margarity-simonyan-1038381154.html

В Абхазии вас знают и любят: как прошла встреча Аслана Бжания и Маргариты Симоньян

В Абхазии вас знают и любят: как прошла встреча Аслана Бжания и Маргариты Симоньян

Во вторник, 29 марта, в Сухуме состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян и... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T16:49+0300

2022-03-29T16:49+0300

2022-03-29T16:49+0300

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Аслан Бжания поблагодарил Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна за визит, подчеркнув, что в Абхазии знают и любят Симоньян как справедливого человека, доносящего правду, какой бы она ни была."Ваш приезд вызвал повышенный интерес, не только у журналистов, но и у всех граждан Абхазии, потому как вас здесь знают, любят, знают как справедливого человека, который доносит правду, какая бы она ни была. Я еще раз хочу вас поприветствовать. В моей практике это впервые, когда в рамках одной семьи два выдающихся человека я принимаю. Поэтому для меня это особенный день, добро пожаловать", – отметил президент. В свою очередь Симоньян выразила благодарность за приглашение и гостеприимство."Спасибо большое за приглашение, за гостеприимство, для нас это огромная честь и огромная радость за нас обоих скажу. Я в Абхазии провела очень много времени в своей жизни, начиная с детства, потому что у меня бабушкины корни из Абхазии, и до сих пор живет много родственников здесь. И потом я уже журналистом приезжала сюда с 1998 года, когда я была начинающий журналист, и тяжелые времена мы всегда переживали вместе с Абхазией, очень волновались за судьбу вашего государства и стремились к тому, чтобы вы обрели независимость, ради которой было пролито столько крови, погибло столько людей", – сказала на встрече Симоньян.Она восхитилась цветущей Абхазией, добавив, что на ее вкус, она красивейшая в мире. Бжания и Симоньян будут присутствовать на открытии многофункционального Медиацентра МИД Абхазии в Сухуме 29 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-glavoy-mediagruppy-rossiya-segodnya-margaritoy-simonyan-1038379758.html

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