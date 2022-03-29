https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-18-1038378185.html
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №18
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №18
Повторные выборы депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут в Абхазии 14 мая 2022 года. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T12:53+0300
2022-03-29T12:53+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты Народного Собрания Леонида Лакербая по избирательному округу №18 (Гудаутский первый). В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.Повторные выборы по округу №18 назначены на 14 мая 2022 года.Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html
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цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, абхазия, политика
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №18
12:53 29.03.2022 (обновлено: 13:00 29.03.2022)
Повторные выборы депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут в Абхазии 14 мая 2022 года.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты Народного Собрания Леонида Лакербая по избирательному округу №18 (Гудаутский первый).
В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
Повторные выборы по округу №18 назначены на 14 мая 2022 года.
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.