https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zavershen-priem-rabot-na-fotokonkurs--stenina-2022-1038373528.html

Завершен прием работ на фотоконкурс Стенина-2022

Завершен прием работ на фотоконкурс Стенина-2022

Совокупное число стран, в разные годы принимавших участие в конкурсе, превысило рубеж в 130. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T11:15+0300

2022-03-29T11:15+0300

2022-03-29T11:46+0300

фотоконкурс андрея стенина

фотографии

культура

россия

в мире

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Восьмой Международный конкурс фотожурналистики памяти Андрея Стенина завершил прием работ и подвел его первые итоги.Российские фотографы в этом году снова стали самыми активными участниками. В номинации "Моя планета" было подано самое большое число заявок. Работы в этой номинации демонстрируют яркую многополярность и разнообразие мира – его природных ландшафтов, этнических традиций, национальных привычек.Профессиональное жюри конкурса начнет работу уже в апреле, а конкурсный шорт-лист будет объявлен в середине июня также на сайте stenincontest.ru.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/konkurs-imeni-andreya-stenina-2022-obyavil-mezhdunarodnoe-zhyuri-1037293173.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210907/Raboty-laureatov-konkursa-imeni-Stenina-pokazhut-v-Sochi-1033163555.html

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фотоконкурс андрея стенина, фотографии, культура, россия, в мире