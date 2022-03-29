https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zavershen-priem-rabot-na-fotokonkurs--stenina-2022-1038373528.html
Завершен прием работ на фотоконкурс Стенина-2022
Завершен прием работ на фотоконкурс Стенина-2022
Совокупное число стран, в разные годы принимавших участие в конкурсе, превысило рубеж в 130. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T11:15+0300
2022-03-29T11:15+0300
2022-03-29T11:46+0300
фотоконкурс андрея стенина
фотографии
культура
россия
в мире
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Восьмой Международный конкурс фотожурналистики памяти Андрея Стенина завершил прием работ и подвел его первые итоги.Российские фотографы в этом году снова стали самыми активными участниками. В номинации "Моя планета" было подано самое большое число заявок. Работы в этой номинации демонстрируют яркую многополярность и разнообразие мира – его природных ландшафтов, этнических традиций, национальных привычек.Профессиональное жюри конкурса начнет работу уже в апреле, а конкурсный шорт-лист будет объявлен в середине июня также на сайте stenincontest.ru.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/konkurs-imeni-andreya-stenina-2022-obyavil-mezhdunarodnoe-zhyuri-1037293173.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210907/Raboty-laureatov-konkursa-imeni-Stenina-pokazhut-v-Sochi-1033163555.html
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фотоконкурс андрея стенина, фотографии, культура, россия, в мире
Завершен прием работ на фотоконкурс Стенина-2022
11:15 29.03.2022 (обновлено: 11:46 29.03.2022)
Совокупное число стран, в разные годы принимавших участие в конкурсе, превысило рубеж в 130.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Восьмой Международный конкурс
фотожурналистики памяти Андрея Стенина завершил прием работ и подвел его первые итоги.
В 2022 году на конкурс подано порядка трех тысяч работ из 54 стран. В ТОП-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, Испании и Ирана.
Российские фотографы в этом году снова стали самыми активными участниками.
В номинации "Моя планета" было подано самое большое число заявок. Работы в этой номинации демонстрируют яркую многополярность и разнообразие мира – его природных ландшафтов, этнических традиций, национальных привычек.
Впервые участие в конкурсе с момента его старта в 2014 году приняли фотожурналисты из Никарагуа, а совокупное число стран, в разные годы принимавших участие в конкурсе, превысило рубеж в 130.
Профессиональное жюри конкурса начнет работу уже в апреле, а конкурсный шорт-лист будет объявлен в середине июня также на сайте stenincontest.ru.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, телеканал и портал RT
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Telam
, новостное агентство ANA
, Shanghai United Media Group (SUMG)
, интернет-портал газеты China Daily
, интернет-портал The Paper
, медиасеть Al Mayadeen
, Фестиваль
этической фотографии.