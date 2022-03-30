https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/abkhaziya-prisoedinitsya-k-vserossiyskoy-aktsii-10000-shagov-k-zhizni-1038403382.html

Абхазия присоединится к всероссийской акции "10000 шагов к жизни"

Абхазия присоединится к всероссийской акции "10000 шагов к жизни"

Всероссийская акция "10000 шагов к жизни" стартовала четыре года назад. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T17:25+0300

2022-03-30T17:25+0300

2022-03-30T17:29+0300

в абхазии

спорт

абхазия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038403516_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_e7a03d465ecc875386be69f0de34cace.jpg

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абхазия присоединится к акции "10000 шагов к жизни", приуроченной к Всемирному дню здоровья 3 апреля. Об этом сообщает администрация Сухума. Сбор участников в 09:00 3 апреля на железнодорожной платформе "Гума".Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания минимума нормальной физической активности человека, необходимо ежедневно проходить от 6000 до 10000 шагов. Четыре года назад, основываясь на этих рекомендациях, стартовала всероссийская акция "10000 шагов к жизни".В Абхазии мероприятие организует АГУ совместно с администрацией Сухума, Госкомитетом по делам молодежи и спорту, МЧС, Министерством здравоохранения, Россотрудничеством, клубом "Sportapsny" и Guma GO.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/dopolnitelnoe-vremya-vozba-o-subbotnikakh-probezhkakh-i-trenirovkakh-ot-proekta-guma-1037638825.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, абхазия, общество