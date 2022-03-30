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Абхазия присоединится к всероссийской акции "10000 шагов к жизни"
Абхазия присоединится к всероссийской акции "10000 шагов к жизни"
Всероссийская акция "10000 шагов к жизни" стартовала четыре года назад. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абхазия присоединится к акции "10000 шагов к жизни", приуроченной к Всемирному дню здоровья 3 апреля. Об этом сообщает администрация Сухума. Сбор участников в 09:00 3 апреля на железнодорожной платформе "Гума".Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания минимума нормальной физической активности человека, необходимо ежедневно проходить от 6000 до 10000 шагов. Четыре года назад, основываясь на этих рекомендациях, стартовала всероссийская акция "10000 шагов к жизни".В Абхазии мероприятие организует АГУ совместно с администрацией Сухума, Госкомитетом по делам молодежи и спорту, МЧС, Министерством здравоохранения, Россотрудничеством, клубом "Sportapsny" и Guma GO.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/dopolnitelnoe-vremya-vozba-o-subbotnikakh-probezhkakh-i-trenirovkakh-ot-proekta-guma-1037638825.html
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спорт, абхазия, общество

Абхазия присоединится к всероссийской акции "10000 шагов к жизни"

17:25 30.03.2022 (обновлено: 17:29 30.03.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия "Московского долголетия" возобновились в парках
Занятия Московского долголетия возобновились в парках - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2022
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Всероссийская акция "10000 шагов к жизни" стартовала четыре года назад.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абхазия присоединится к акции "10000 шагов к жизни", приуроченной к Всемирному дню здоровья 3 апреля. Об этом сообщает администрация Сухума.
Маршрут акции пройдет через район Яштухи. К участию могут присоединиться все желающие.
Сбор участников в 09:00 3 апреля на железнодорожной платформе "Гума".
Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания минимума нормальной физической активности человека, необходимо ежедневно проходить от 6000 до 10000 шагов.
Дополнительное время: Возба о пробежках - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2022
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Дополнительное время: Возба о субботниках, пробежках и тренировках от проекта "Гума"
20 февраля, 19:40
Четыре года назад, основываясь на этих рекомендациях, стартовала всероссийская акция "10000 шагов к жизни".
В Абхазии мероприятие организует АГУ совместно с администрацией Сухума, Госкомитетом по делам молодежи и спорту, МЧС, Министерством здравоохранения, Россотрудничеством, клубом "Sportapsny" и Guma GO.
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