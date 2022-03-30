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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/administratsiya-sukhuma-dostavila-gumanitarnyy-gruz-dlya-zhiteley-donetska-1038408082.html
Администрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка
Администрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка
Делегацию из Сухума встретил мэр Донецка Алексей Кулемзин. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Администрация Сухума доставила в Донецк гуманитарный груз для жителей города. Об этом сообщается на сайте администрации. Груз в Донецк, по поручению главы Беслана Эшба, сопровождали замглавы Автандил Сурманидзе и начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Тимур Абгадж. Мэр Донецка Алексей Кулемзин поблагодарил руководство столицы Абхазии за оказанную помощь. Гуманитарная помощь также будет доставлена в Луганск. Жителям Донецка и Луганска отправлено 12 тонн гуманитарного груза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kvitsiniya-o-gumanitarnoy-pomoschi-abkhazii-u-lyudey-donetska-goryat-glaza-nadezhdoy-1038277640.html
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лнр, днр, абхазия, гуманитарная помощь, администрация города сухум

Администрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка

20:45 30.03.2022
© Foto / Администрация города СухумАдминистрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка
Администрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2022
© Foto / Администрация города Сухум
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Делегацию из Сухума встретил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Администрация Сухума доставила в Донецк гуманитарный груз для жителей города. Об этом сообщается на сайте администрации.
Квициния о гуманитарной помощи ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2022
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Квициния о гуманитарной помощи Абхазии: у людей Донецка горят глаза надеждой
24 марта, 12:40
Груз в Донецк, по поручению главы Беслана Эшба, сопровождали замглавы Автандил Сурманидзе и начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Тимур Абгадж.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин поблагодарил руководство столицы Абхазии за оказанную помощь.
"С Сухумом нас связывают добрые теплые отношения. Народ Абхазии и жители Сухума как никто знают, что такое война. Поэтому у нас общность душ и общность сердец давняя. Мы сегодня продолжаем подвергаться обстрелу со стороны украинских карателей, страдают и гибнут мирные жители. Поэтому эта помощь для нас очень ценна и своевременна. Спасибо всему абхазскому народу, мэру Сухума за гуманитарный груз, который будет направлен для всех нуждающихся, которые сейчас находятся на территории города Донецк", - сказал Кулемзин.
Гуманитарная помощь также будет доставлена в Луганск. Жителям Донецка и Луганска отправлено 12 тонн гуманитарного груза.
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