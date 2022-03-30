Администрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка

"С Сухумом нас связывают добрые теплые отношения. Народ Абхазии и жители Сухума как никто знают, что такое война. Поэтому у нас общность душ и общность сердец давняя. Мы сегодня продолжаем подвергаться обстрелу со стороны украинских карателей, страдают и гибнут мирные жители. Поэтому эта помощь для нас очень ценна и своевременна. Спасибо всему абхазскому народу, мэру Сухума за гуманитарный груз, который будет направлен для всех нуждающихся, которые сейчас находятся на территории города Донецк", - сказал Кулемзин.