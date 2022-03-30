https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/administratsiya-sukhuma-dostavila-gumanitarnyy-gruz-dlya-zhiteley-donetska-1038408082.html
Администрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка
Администрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка
Делегацию из Сухума встретил мэр Донецка Алексей Кулемзин. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T20:45+0300
2022-03-30T20:45+0300
2022-03-30T20:45+0300
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гуманитарная помощь
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Администрация Сухума доставила в Донецк гуманитарный груз для жителей города. Об этом сообщается на сайте администрации. Груз в Донецк, по поручению главы Беслана Эшба, сопровождали замглавы Автандил Сурманидзе и начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Тимур Абгадж. Мэр Донецка Алексей Кулемзин поблагодарил руководство столицы Абхазии за оказанную помощь. Гуманитарная помощь также будет доставлена в Луганск. Жителям Донецка и Луганска отправлено 12 тонн гуманитарного груза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kvitsiniya-o-gumanitarnoy-pomoschi-abkhazii-u-lyudey-donetska-goryat-glaza-nadezhdoy-1038277640.html
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лнр, днр, абхазия, гуманитарная помощь, администрация города сухум
Администрация Сухума доставила гуманитарный груз для жителей Донецка
Делегацию из Сухума встретил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik.
Администрация Сухума доставила в Донецк гуманитарный груз для жителей города. Об этом сообщается на сайте
администрации.
Груз в Донецк, по поручению главы Беслана Эшба, сопровождали замглавы Автандил Сурманидзе и начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Тимур Абгадж.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин поблагодарил руководство столицы Абхазии за оказанную помощь.
"С Сухумом нас связывают добрые теплые отношения. Народ Абхазии и жители Сухума как никто знают, что такое война. Поэтому у нас общность душ и общность сердец давняя. Мы сегодня продолжаем подвергаться обстрелу со стороны украинских карателей, страдают и гибнут мирные жители. Поэтому эта помощь для нас очень ценна и своевременна. Спасибо всему абхазскому народу, мэру Сухума за гуманитарный груз, который будет направлен для всех нуждающихся, которые сейчас находятся на территории города Донецк", - сказал Кулемзин.
Гуманитарная помощь также будет доставлена в Луганск. Жителям Донецка и Луганска отправлено 12 тонн гуманитарного груза.