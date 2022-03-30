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Бибилов назвал стратегической целью Южной Осетии объединение с Россией
Бибилов назвал стратегической целью Южной Осетии объединение с Россией
В ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T19:02+0300
2022-03-30T19:02+0300
2022-03-30T19:42+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что объединение с Россией – стратегическая цель республики, об этом сообщает пресс-служба "Единой России"."Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - сказал Бибилов, которого цитирует пресс-служба "Единой России".Согласно обращению Бибилова, опубликованному ЕР, сейчас "весь мир переживает переломный момент", "русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы"."Первое за новейшую историю возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя заступать, случилась именно здесь, в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики Южная Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу РФ. Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главное историческая, стратегическая цель осетинского народа - народа разделенного - объединение в рамках одного государства", - отметил Бибилов.Россия признала независимость Южной Осетии в 2008 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210807/Bibilov-nazval-koschunstvennym-prizyv-otozvat-priznanie-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii--1032993235.html
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южная осетия, россия, политика
Бибилов назвал стратегической целью Южной Осетии объединение с Россией
19:02 30.03.2022 (обновлено: 19:42 30.03.2022)
В ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что объединение с Россией – стратегическая цель республики, об этом сообщает
пресс-служба "Единой России".
"Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - сказал Бибилов, которого цитирует пресс-служба "Единой России".
Согласно обращению Бибилова, опубликованному ЕР, сейчас "весь мир переживает переломный момент", "русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы".
"Первое за новейшую историю возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя заступать, случилась именно здесь, в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики Южная Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу РФ. Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главное историческая, стратегическая цель осетинского народа - народа разделенного - объединение в рамках одного государства", - отметил Бибилов.
Россия признала независимость Южной Осетии в 2008 году.