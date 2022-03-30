https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/bibilov-zayavil-chto-strategicheskoy-tselyu-yuzhnoy-osetii-yavlyaetsya-obedinenie-s-rossiey-1038406699.html

Бибилов назвал стратегической целью Южной Осетии объединение с Россией

Бибилов назвал стратегической целью Южной Осетии объединение с Россией

В ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T19:02+0300

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2022-03-30T19:42+0300

южная осетия

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политика

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что объединение с Россией – стратегическая цель республики, об этом сообщает пресс-служба "Единой России"."Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - сказал Бибилов, которого цитирует пресс-служба "Единой России".Согласно обращению Бибилова, опубликованному ЕР, сейчас "весь мир переживает переломный момент", "русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы"."Первое за новейшую историю возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя заступать, случилась именно здесь, в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики Южная Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу РФ. Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главное историческая, стратегическая цель осетинского народа - народа разделенного - объединение в рамках одного государства", - отметил Бибилов.Россия признала независимость Южной Осетии в 2008 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210807/Bibilov-nazval-koschunstvennym-prizyv-otozvat-priznanie-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii--1032993235.html

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южная осетия, россия, политика