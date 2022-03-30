https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/futbolnaya-akademiya-gudauta-srazitsya-za-vykhod-v-polufinal-na-turnire-v-sochi-1038405668.html

Футбольная академия "Гудаута" сразится за выход в полуфинал на турнире в Сочи

Футбольная академия "Гудаута" сразится за выход в полуфинал на турнире в Сочи

Ежегодный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022" проходит с 27 марта по 3 апреля в Сочи. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T19:15+0300

2022-03-30T19:15+0300

2022-03-30T19:00+0300

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СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Игроки футбольной академии "Гудаута" сразятся с российскими командами за выход в полуфинал "Кубка Черного моря" в Сочи в четверг 31 марта, рассказал тренер команды Алмасхан Джения.Джения уточнил, что "Кубок Черного моря" проводится в Сочи два раза в год – осенью и весной. Футбольная академия "Гудаута" участвует в этом турнире уже во второй раз. На соревнованиях представили две команды от академии – 2012 и 2013 годов рождения.Турнир начался 27 марта. В этот раз за главный кубок поборются восемь команд из Сочи, Адлера, Оренбурга и Гудауты.По словам Джения, в первом матче девятилетние спортсмены из Абхазии встретились с футбольным клубом "Динамо Сочи" и проиграли со счетом 7:1. Игроки десяти лет вышли на поле против клуба "Лидер" из Сочи и победили со счетом 8:4."Кубок Черного моря" завершится 3 апреля. Тренер уверен, что главное во всем этом не победа, а оттачивание навыков юных футболистов и приобретение опыта. Все без исключения участники соревнований получат медали и призы от организаторов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolnyy-klub-zenit-postroit-sportivnuyu-bazu-v-gagrskom-rayone-1038233642.html

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