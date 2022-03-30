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https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/futbolnaya-akademiya-gudauta-srazitsya-za-vykhod-v-polufinal-na-turnire-v-sochi-1038405668.html
Футбольная академия "Гудаута" сразится за выход в полуфинал на турнире в Сочи
Футбольная академия "Гудаута" сразится за выход в полуфинал на турнире в Сочи
Ежегодный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022" проходит с 27 марта по 3 апреля в Сочи. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Игроки футбольной академии "Гудаута" сразятся с российскими командами за выход в полуфинал "Кубка Черного моря" в Сочи в четверг 31 марта, рассказал тренер команды Алмасхан Джения.Джения уточнил, что "Кубок Черного моря" проводится в Сочи два раза в год – осенью и весной. Футбольная академия "Гудаута" участвует в этом турнире уже во второй раз. На соревнованиях представили две команды от академии – 2012 и 2013 годов рождения.Турнир начался 27 марта. В этот раз за главный кубок поборются восемь команд из Сочи, Адлера, Оренбурга и Гудауты.По словам Джения, в первом матче девятилетние спортсмены из Абхазии встретились с футбольным клубом "Динамо Сочи" и проиграли со счетом 7:1. Игроки десяти лет вышли на поле против клуба "Лидер" из Сочи и победили со счетом 8:4."Кубок Черного моря" завершится 3 апреля. Тренер уверен, что главное во всем этом не победа, а оттачивание навыков юных футболистов и приобретение опыта. Все без исключения участники соревнований получат медали и призы от организаторов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolnyy-klub-zenit-postroit-sportivnuyu-bazu-v-gagrskom-rayone-1038233642.html
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футбол, спорт, абхазия, сочи

Футбольная академия "Гудаута" сразится за выход в полуфинал на турнире в Сочи

19:15 30.03.2022
© Foto / Футбольная Академия Гудаута Кубок Черного Моря 2022
 Кубок Черного Моря 2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2022
© Foto / Футбольная Академия Гудаута
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Ежегодный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022" проходит с 27 марта по 3 апреля в Сочи.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Игроки футбольной академии "Гудаута" сразятся с российскими командами за выход в полуфинал "Кубка Черного моря" в Сочи в четверг 31 марта, рассказал тренер команды Алмасхан Джения.
"В каждой группе по четыре команды и из нее дальше проходят две команды. Если наши игроки 2013 года рождения победят, то мы выйдем в полуфинал. Между теми, кто не смог выйти из группы тоже проводят полуфиналы и финалы, но места они занимают ниже, чем победители. Это делается для того, чтобы дети не расстраивались", - отметил он.
Джения уточнил, что "Кубок Черного моря" проводится в Сочи два раза в год – осенью и весной. Футбольная академия "Гудаута" участвует в этом турнире уже во второй раз. На соревнованиях представили две команды от академии – 2012 и 2013 годов рождения.
Футбольный клуб Зенит - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
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21 марта, 16:55
Турнир начался 27 марта. В этот раз за главный кубок поборются восемь команд из Сочи, Адлера, Оренбурга и Гудауты.
По словам Джения, в первом матче девятилетние спортсмены из Абхазии встретились с футбольным клубом "Динамо Сочи" и проиграли со счетом 7:1. Игроки десяти лет вышли на поле против клуба "Лидер" из Сочи и победили со счетом 8:4.
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

Турнир &quot;Весенний Кубок Черного моря 2022&quot; - Sputnik Абхазия
1/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

Турнир &quot;Весенний Кубок Черного моря 2022&quot; - Sputnik Абхазия
2/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

Турнир &quot;Весенний Кубок Черного моря 2022&quot; - Sputnik Абхазия
3/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

Турнир &quot;Весенний Кубок Черного моря 2022&quot; - Sputnik Абхазия
4/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

Турнир &quot;Весенний Кубок Черного моря 2022&quot; - Sputnik Абхазия
5/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

Турнир &quot;Весенний Кубок Черного моря 2022&quot; - Sputnik Абхазия
6/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

Турнир &quot;Весенний Кубок Черного моря 2022&quot; - Sputnik Абхазия
7/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

Турнир &quot;Весенний Кубок Черного моря 2022&quot; - Sputnik Абхазия
8/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

1/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

2/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

3/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

4/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

5/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

6/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

7/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

8/8
© Foto / Футбольная Академия Гудаута

Турнир "Весенний Кубок Черного моря 2022"

"Во второй день мы (футболисты 2012 года рождения - прим.) играли с командой "Оренбург 2", но уступили со счетом 7:1. Команда 2013 года рождения выиграла со счетом 3:1 у команды "Сочи", - сказал Джения.
"Кубок Черного моря" завершится 3 апреля. Тренер уверен, что главное во всем этом не победа, а оттачивание навыков юных футболистов и приобретение опыта. Все без исключения участники соревнований получат медали и призы от организаторов.
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