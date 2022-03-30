https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/issledovanie-pokazalo-kakoy-protsent-rossiyan-gotov-provesti-otpusk-v-2022-godu-v-abkhazii-1038397843.html

Исследование показало, какой процент россиян готов провести отпуск в 2022 году в Абхазии

Исследование показало, какой процент россиян готов провести отпуск в 2022 году в Абхазии

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди россиян о том, где они планируют провести отпуск. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T12:55+0300

2022-03-30T12:55+0300

2022-03-30T12:55+0300

отдых в абхазии

абхазия

туристы

опросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102458/92/1024589204_0:430:8257:5074_1920x0_80_0_0_2c2462b4f01681d3951b975e737129fd.jpg

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Около 1% россиян хотят провести в 2022 году отпуск в Абхазии, следует из исследования, которое провели в сервисе SuperJob.Отмечается, что по 1% привлекает отдых в Египте, Турции, в горах, на Байкале, в Азии, Карелии. "В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убежден каждый пятый россиянин – 20%. По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022 – это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть "на любом море", 9% – в любом месте России, 6% – в Крыму", – рассказали аналитики. Они отметили, что 4% респондентов уверены, что этим летом вообще не стоит брать отпуск.При этом каждый пятый россиянин считает, что отпуск в текущем году лучше провести дома и на даче, некоторые также готовы отправиться в путешествие по России, тогда как число сторонников зарубежных направлений снизилось.В опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minturizma-abkhazii-soobschilo-o-vozmozhnom-podorozhanii-letnikh-turov-iz-za-kursa-valyuty-1038377460.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, абхазия, туристы, опросы