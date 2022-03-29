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Минтуризма Абхазии сообщило о возможном подорожании летних туров из-за курса валюты
Минтуризма Абхазии сообщило о возможном подорожании летних туров из-за курса валюты
Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T12:21+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Цены на туры в Абхазию могут подорожать примерно на 20-30% из-за роста курса доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра туризма республики Теймураза Хишба.Министр добавил, что в этом году Абхазия может выйти на первое место по популярности среди российских туристов, рост числа бронирований жилья ожидается к концу апреля."И думаю, что предстоящий сезон будет, как минимум, не хуже, чем сезон 2021 года, который был рекордным в современной Абхазии", – сказал Хишба.Управляющий собственник отеля "Вэлнэс Парк Отель Гагра" Игорь Жигун выразил уверенность в том, что рост туристического потока будет зависеть от доступности авиабилетов, возможности выбора альтернативных направлений, таких как Турция и Египет, а также экономического "самочувствия" россиян.Жигун добавил, что если стоимость таких основных статей расходов как бытовая химия, текстиль, топливо, продукты питания, а также оплата персонала, вырастут не более чем на 20%, то значительного роста цен не предвидится.Ранее ряд российских туроператоров в связи с ситуацией в мире прогнозировал рост популярности туров в Абхазию, это связано с небольшим, по сравнению с конкурирующими направлениям, ростом цен, а также тем, что все банкоматы и терминалы в Абхазии обслуживают карты национальной платежной системы "Мир".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/prava-obyazannosti-i-nelegaly-chto-obsuzhdali-na-sezde-profsoyuza-ekskursovodov-abkhazii-1038312876.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html
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Минтуризма Абхазии сообщило о возможном подорожании летних туров из-за курса валюты
12:21 29.03.2022 (обновлено: 12:22 29.03.2022)
Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Цены на туры в Абхазию могут подорожать примерно на 20-30% из-за роста курса доллара, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министра туризма республики Теймураза Хишба.
"Если в прошлом году мы смогли удержать рост цен и не стали их поднимать, то сейчас ситуация совсем другая. Речь идет о повышении цен на продукты питания, и оно напрямую зависит от курса доллара. Мы, к сожалению, прогнозируем рост цен примерно на 20-30%. К примеру, если в прошлом году самое дешевое трехразовое питание стоило 600 рублей, то в этом году оно будет стоить 800 рублей", – сказал Хишба.
Министр добавил, что в этом году Абхазия может выйти на первое место по популярности среди российских туристов, рост числа бронирований жилья ожидается к концу апреля.
"И думаю, что предстоящий сезон будет, как минимум, не хуже, чем сезон 2021 года, который был рекордным в современной Абхазии", – сказал Хишба.
Управляющий собственник отеля "Вэлнэс Парк Отель Гагра" Игорь Жигун выразил уверенность в том, что рост туристического потока будет зависеть от доступности авиабилетов, возможности выбора альтернативных направлений, таких как Турция и Египет, а также экономического "самочувствия" россиян.
Жигун добавил, что если стоимость таких основных статей расходов как бытовая химия, текстиль, топливо, продукты питания, а также оплата персонала, вырастут не более чем на 20%, то значительного роста цен не предвидится.
Ранее ряд российских туроператоров в связи с ситуацией в мире прогнозировал рост популярности туров в Абхазию, это связано с небольшим, по сравнению с конкурирующими направлениям, ростом цен, а также тем, что все банкоматы и терминалы в Абхазии обслуживают карты национальной платежной системы "Мир".