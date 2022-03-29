https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minturizma-abkhazii-soobschilo-o-vozmozhnom-podorozhanii-letnikh-turov-iz-za-kursa-valyuty-1038377460.html

Минтуризма Абхазии сообщило о возможном подорожании летних туров из-за курса валюты

Минтуризма Абхазии сообщило о возможном подорожании летних туров из-за курса валюты

Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T12:21+0300

2022-03-29T12:21+0300

2022-03-29T12:22+0300

в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

летний сезон в абхазии

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Цены на туры в Абхазию могут подорожать примерно на 20-30% из-за роста курса доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра туризма республики Теймураза Хишба.Министр добавил, что в этом году Абхазия может выйти на первое место по популярности среди российских туристов, рост числа бронирований жилья ожидается к концу апреля."И думаю, что предстоящий сезон будет, как минимум, не хуже, чем сезон 2021 года, который был рекордным в современной Абхазии", – сказал Хишба.Управляющий собственник отеля "Вэлнэс Парк Отель Гагра" Игорь Жигун выразил уверенность в том, что рост туристического потока будет зависеть от доступности авиабилетов, возможности выбора альтернативных направлений, таких как Турция и Египет, а также экономического "самочувствия" россиян.Жигун добавил, что если стоимость таких основных статей расходов как бытовая химия, текстиль, топливо, продукты питания, а также оплата персонала, вырастут не более чем на 20%, то значительного роста цен не предвидится.Ранее ряд российских туроператоров в связи с ситуацией в мире прогнозировал рост популярности туров в Абхазию, это связано с небольшим, по сравнению с конкурирующими направлениям, ростом цен, а также тем, что все банкоматы и терминалы в Абхазии обслуживают карты национальной платежной системы "Мир".

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html

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