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https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/kabmin-rossii-legalizoval-parallelnyy-import-1038401048.html
Кабмин России легализовал параллельный импорт
Кабмин России легализовал параллельный импорт
Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России в рамках механизма параллельного импорта, будет утверждаться Минпромторгом. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T15:25+0300
2022-03-30T15:39+0300
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санкции
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Правительство России легализовало параллельный импорт, без разрешения правообладателя, для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Перечень товаров определит Минпромторг. Цель документа – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, которые раньше нельзя было продавать на территории России без разрешения правообладателя. Перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minekonomiki-abkhazii-predupredilo-importerov-o-novykh-pravilakh-vyvoza-tovarov-v-rossiyu-1038392180.html
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экономика, правительство рф, россия, санкции

Кабмин России легализовал параллельный импорт

15:25 30.03.2022 (обновлено: 15:39 30.03.2022)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России в рамках механизма параллельного импорта, будет утверждаться Минпромторгом.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Правительство России легализовало параллельный импорт, без разрешения правообладателя, для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
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Минэкономики Абхазии предупредило импортеров о новых правилах вывоза товаров в Россию
Вчера, 19:33
Перечень товаров определит Минпромторг. Цель документа – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, которые раньше нельзя было продавать на территории России без разрешения правообладателя.

"Недавно принят закон, наделяющий правительство правом определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае, когда она продается владельцем в любой части мира", – сказал Мишустин.

Перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
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