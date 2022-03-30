https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/kabmin-rossii-legalizoval-parallelnyy-import-1038401048.html

Кабмин России легализовал параллельный импорт

Кабмин России легализовал параллельный импорт

Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России в рамках механизма параллельного импорта, будет утверждаться Минпромторгом. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T15:25+0300

2022-03-30T15:25+0300

2022-03-30T15:39+0300

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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Правительство России легализовало параллельный импорт, без разрешения правообладателя, для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Перечень товаров определит Минпромторг. Цель документа – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, которые раньше нельзя было продавать на территории России без разрешения правообладателя. Перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minekonomiki-abkhazii-predupredilo-importerov-o-novykh-pravilakh-vyvoza-tovarov-v-rossiyu-1038392180.html

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экономика, правительство рф, россия, санкции