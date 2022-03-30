https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/medinskiy-kiev-vpervye-za-mnogie-gody-zayavil-o-gotovnosti-dogovarivatsya-s-rossiey-1038402779.html

Мединский: Киев впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией

Мединский: Киев впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T16:50+0300

2022-03-30T16:50+0300

2022-03-30T16:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

владимир мединский

политика

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.Мединский добавил, что "они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения".Глава делегации заявил, что эти принципы предусматривают: По словам Мединского, Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз. Мединский отметил, что если обязательства будут выполнены, то угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.Он также подчеркнул, что переговоры с Украиной продолжаются, позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/medinskiy-podvel-itogi-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-1038385457.html

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украина, россия, владимир мединский, политика