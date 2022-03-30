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Мединский: Киев впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией
Мединский: Киев впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T16:50+0300
2022-03-30T16:50+0300
2022-03-30T16:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
владимир мединский
политика
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.Мединский добавил, что "они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения".Глава делегации заявил, что эти принципы предусматривают: По словам Мединского, Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз. Мединский отметил, что если обязательства будут выполнены, то угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.Он также подчеркнул, что переговоры с Украиной продолжаются, позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/medinskiy-podvel-itogi-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-1038385457.html
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украина, россия, владимир мединский, политика
Мединский: Киев впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошли переговоры России и Украины.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.
"И вот вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"
.
Мединский добавил, что "они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения".
Глава делегации заявил, что эти принципы предусматривают:
отказ от вступления в НАТО,
фиксацию внеблокового статуса Украины,
отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения,
отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов,
обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.
По словам Мединского, Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз. Мединский отметил, что если обязательства будут выполнены, то угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.
Он также подчеркнул, что переговоры с Украиной продолжаются, позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.