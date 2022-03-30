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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/minoborony-nazvalo-tsel-peregruppirovki-vs-rossii-na-ukraine-1038406322.html
Минобороны назвало цель перегруппировки ВС России на Украине
Минобороны назвало цель перегруппировки ВС России на Украине
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T18:27+0300
2022-03-30T18:27+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Цель перегруппировка Вооруженных сил России на Украине - активизация действий на приоритетных направлениях для завершения операции по освобождению Донбасса, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, в настоящее время на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.Он объяснил, что на первом этапе спецоперации планировалось заставить украинских военных сконцентрировать свои силы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев.После планировалось, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий ВС России. По словам Конашенкова, все цели были выполнены. Одновременно армия России решала задачу по созданию условий для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса.Он добавил, что таким образом все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minoborony-rossii-zayavilo-o-sokraschenii-boevykh-deystviy-v-napravlenii-kieva-i-chernigova-1038383126.html
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россия, украина, днр, лнр, министерство обороны рф

Минобороны назвало цель перегруппировки ВС России на Украине

18:27 30.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Цель перегруппировка Вооруженных сил России на Украине - активизация действий на приоритетных направлениях для завершения операции по освобождению Донбасса, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России заявило о сокращении боевых действий в направлении Киева и Чернигова
Вчера, 15:15
По его словам, в настоящее время на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.
Он объяснил, что на первом этапе спецоперации планировалось заставить украинских военных сконцентрировать свои силы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев.
После планировалось, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий ВС России.
По словам Конашенкова, все цели были выполнены. Одновременно армия России решала задачу по созданию условий для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса.
"С этой целью проводилась и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается", - рассказал генерал.
Он добавил, что таким образом все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.
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