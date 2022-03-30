https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/minoborony-nazvalo-tsel-peregruppirovki-vs-rossii-na-ukraine-1038406322.html

Минобороны назвало цель перегруппировки ВС России на Украине

Минобороны назвало цель перегруппировки ВС России на Украине

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T18:27+0300

2022-03-30T18:27+0300

2022-03-30T18:27+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

днр

лнр

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038405641_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_2a06a4989ec5181a10ae02336f2e8901.jpg

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Цель перегруппировка Вооруженных сил России на Украине - активизация действий на приоритетных направлениях для завершения операции по освобождению Донбасса, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, в настоящее время на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.Он объяснил, что на первом этапе спецоперации планировалось заставить украинских военных сконцентрировать свои силы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев.После планировалось, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий ВС России. По словам Конашенкова, все цели были выполнены. Одновременно армия России решала задачу по созданию условий для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса.Он добавил, что таким образом все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minoborony-rossii-zayavilo-o-sokraschenii-boevykh-deystviy-v-napravlenii-kieva-i-chernigova-1038383126.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, днр, лнр, министерство обороны рф