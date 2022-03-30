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Пицунда попала в топ популярных у россиян мест для отдыха в мае
Пицунда попала в топ популярных у россиян мест для отдыха в мае
Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких городах и курортах россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T11:55+0300
2022-03-30T11:55+0300
2022-03-30T11:55+0300
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Пицунда попала в топ популярных курортов, где россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае, сообщает портал Tvil.ru. При этом отдых на абхазском курорте обойдется дешевле всего, дороже всего будет отдохнуть в Санкт-Петербурге. Помимо Пицунды, интересом у российских туристов пользуются Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич, Лахденпохья, Манжерок, Банное, Абрамцево, Андреаполь в России.Больше всего бронируют коттеджи семьи — 36%. Примерно поровну распределяется количество бронирований парами и компаниями — 24% и 25% соответственно.Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minturizma-abkhazii-soobschilo-o-vozmozhnom-podorozhanii-letnikh-turov-iz-za-kursa-valyuty-1038377460.html
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отдых в абхазии, абхазия, пицунда, туристы
Пицунда попала в топ популярных у россиян мест для отдыха в мае
Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких городах и курортах россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik.
Пицунда попала в топ популярных курортов, где россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае, сообщает портал Tvil.ru.
При этом отдых на абхазском курорте обойдется дешевле всего, дороже всего будет отдохнуть в Санкт-Петербурге.
Помимо Пицунды, интересом у российских туристов пользуются Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич, Лахденпохья, Манжерок, Банное, Абрамцево, Андреаполь в России.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки.
Больше всего бронируют коттеджи семьи — 36%. Примерно поровну распределяется количество бронирований парами и компаниями — 24% и 25% соответственно.
Десять популярных направлений для бронирования коттеджей на май
Город
Средняя стоимость ночи в отелях
Средняя продолжительность отдыха
Ялта
4182
9,6 ночи
Сочи
8665
15,8 ночи
Лахденпохья
6917
3 ночи
Банное
6193
3,5 ночи
Углич
6900
2 ночи
Манжерок
10000
6 ночей
Абрамцево
4500
8 ночей
Пицунда
1456
9 ночей
Санкт-Петербург
32000
1 ночь
Андреаполь
2800
5 ночей
Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.