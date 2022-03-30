https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/pitsunda-popala-v-top-populyarnykh-u-rossiyan-mest-dlya-otdykha-v-mae--1038397033.html

Пицунда попала в топ популярных у россиян мест для отдыха в мае

Пицунда попала в топ популярных у россиян мест для отдыха в мае

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких городах и курортах россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

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2022-03-30T11:55+0300

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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Пицунда попала в топ популярных курортов, где россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае, сообщает портал Tvil.ru. При этом отдых на абхазском курорте обойдется дешевле всего, дороже всего будет отдохнуть в Санкт-Петербурге. Помимо Пицунды, интересом у российских туристов пользуются Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич, Лахденпохья, Манжерок, Банное, Абрамцево, Андреаполь в России.Больше всего бронируют коттеджи семьи — 36%. Примерно поровну распределяется количество бронирований парами и компаниями — 24% и 25% соответственно.Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/minturizma-abkhazii-soobschilo-o-vozmozhnom-podorozhanii-letnikh-turov-iz-za-kursa-valyuty-1038377460.html

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