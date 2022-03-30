https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/plan-tamozhennykh-nachisleniy-za-fevral-2022-goda-v-abkhazii-perevypolnen-na-114-1038406598.html
План таможенных начислений за февраль 2022 года в Абхазии перевыполнен на 114%
План таможенных начислений за февраль 2022 года в Абхазии перевыполнен на 114%
Таможенный комитет Абхазии отчитался о деятельности за февраль 2022 года, приведя данные об импорте, экспорте, таможенных начислениях и выявленных... 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T19:45+0300
2022-03-30T19:45+0300
2022-03-30T19:45+0300
в абхазии
таможенный контроль
экспорт
импорт
абхазия
экономика
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. При плане на февраль 2022 года в размере 172 миллиона 800 тысяч рублей, сумма таможенных начислений составила 196 миллионов рублей, выполнение составило 114%, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. В сравнении с февралем 2021 года сумма начислений увеличилась на 600 тысяч рублей.Импортные поставки осуществлены на сумму два миллиарда 153 миллиона 500 тысяч рублей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 231 миллион рублей. Импорт включает в себя продукты питания, воду и алкогольную продукцию, табачную продукции, топливо, продукцию химической промышленности, машины и оборудование.Объем экспорта составил 654 миллиона 900 тысяч рублей, что в сравнении с показателями 2021 года больше на 110 миллионов 300 тысяч рублей. Из Абхазии были экспортированы цитрусы, алкоголь, рыбопродукты, текстиль.Задолженность перед ГТК среди индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, и государственных учреждений составляет 213 миллионов 606 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/plan-vypolnen-tamozhennyy-komitet-otchitalsya-o-rabote-za-2021-god-1038195894.html
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таможенный контроль, экспорт, импорт, абхазия, экономика
План таможенных начислений за февраль 2022 года в Абхазии перевыполнен на 114%
Таможенный комитет Абхазии отчитался о деятельности за февраль 2022 года, приведя данные об импорте, экспорте, таможенных начислениях и выявленных правонарушениях.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik.
При плане на февраль 2022 года в размере 172 миллиона 800 тысяч рублей, сумма таможенных начислений составила 196 миллионов рублей, выполнение составило 114%, сообщает
пресс-служба ГТК Абхазии.
В сравнении с февралем 2021 года сумма начислений увеличилась на 600 тысяч рублей.
Пресс-служба ведомства отмечает, что в феврале товарооборот составил два миллиарда 808 миллионов 300 тысяч рублей. По сравнению с февралем 2021 года объем товарооборота увеличился на 341 миллион 200 тысяч рублей.
Импортные поставки осуществлены на сумму два миллиарда 153 миллиона 500 тысяч рублей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 231 миллион рублей.
Импорт включает в себя продукты питания, воду и алкогольную продукцию, табачную продукции, топливо, продукцию химической промышленности, машины и оборудование.
Объем экспорта составил 654 миллиона 900 тысяч рублей, что в сравнении с показателями 2021 года больше на 110 миллионов 300 тысяч рублей. Из Абхазии были экспортированы цитрусы, алкоголь, рыбопродукты, текстиль.
Комитетом было выявлено 21 административное правонарушение - 12 280 единиц табачного изделия, 766 килограмм цветного металла, 60 килограмм эвкалипта, 11 аппаратов для майнинга, 44 единицы шоколадной продукции, 58 бутылок виноводочной продукции и минеральной воды, 125 штук парфюмерной продукции.
Задолженность перед ГТК среди индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, и государственных учреждений составляет 213 миллионов 606 тысяч рублей.