https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/plan-vypolnen-tamozhennyy-komitet-otchitalsya-o-rabote-za-2021-god-1038195894.html

План выполнен: Таможенный комитет отчитался о работе за 2021 год

План выполнен: Таможенный комитет отчитался о работе за 2021 год

Коллегия Государственного таможенного комитета Абхазии по итогам деятельности в 2021 году состоялась 18 марта. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T19:32+0300

2022-03-18T19:32+0300

2022-03-18T19:32+0300

в абхазии

таможня

абхазия

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импорт

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Асмат Цвижба, SputnikПервый заместитель председателя таможенного комитета Алиас Лабахуа отчитался об итогах экономической деятельности за 2021 год.По его словам, объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил 2 миллиарда 732 миллиона рублей, плановый показатель был выполнен на 127 процентов. Таможенная пошлина составила 654 миллиона рублей – 24%, таможенный сбор – 367 миллионов рублей, 14%, акцизный налог – 310 миллионов рублей, 11%, сбор за выдачу акцизных марок – 34 миллиона рублей, 1%, налог на добавленную стоимость - 1 миллиард 358 миллионов рублей, 50%, прочие платежи – 6 миллионов рублей.По сравнению с 2020 годом сумма доходов республиканского бюджета увеличилась на 836 миллионов рублей, на 45%, а по сравнению с показателями 2019 года на 46%, отметил Лабахуа.Импорт и экспортПервый заместитель председателя рассказал, что платежи, взымаемые при импорте товаров в Абхазию, составили 2 миллиарда 655 миллионов рублей, 98%, в 2020 году цифра составлялf 1 миллиард 819 миллионов рублей."Основная причина роста взысканных платежей от импорта товара – рост объема налогооблагаемой базы таких товаров, как горюче-смазочные материалы, подакцизные товары, машины, оборудования, механизмы", - добавил Лабахуа.При экспорте товаров в 2021 годы были получены таможенные платежи в размере 78,5 миллиона рублей, что на два миллиона больше, чем в 2020 году. Доля этих платежей в общей структуре начисления составила 2%Импорт за 2021 год составил 29 миллиардов 864 миллиона рублей, что на 10 миллиардов 150 миллионов рублей больше цифр 2020 года.На долю продовольственных товаров в структуре импорта приходится 31%, минеральные продукты – 17%, продукты химической промышленности – 11%, древесина – 4%, машины, оборудования и механизмы – 8%, недрагоценные металлы – 5%, табачные изделия - 3%, текстильные изделия - 1%.В 2021 году в Абхазию ввезено продовольственных товаров на сумму 9 миллиардов 274 миллиона рублей, что на 50% больше, чем в 2020 году.В 2021 году объем ввоза бензина в Абхазию составил 73 тысячи 615 тонн на сумму 3 миллиарда 649 миллионов рублей, на 19% больше, чем в 2020 году.Экспорт Абхазии в 2021 году составил 6 миллиардов 60 миллионов рублей, что на 781 миллион рублей меньше показателей 2020 года.50% экспорта составляет алкогольная продукция – 3 миллиарда 47 миллионов рублей, на долю текстильной продукция приходится 9%, ореха - 7%, рыбная продукция - 4%.Внешнеторговый оборотОбъем внешней торговли Абхазии за 2021 год составил 35 миллиардов 924 миллиона рублей, что на 9 миллиардов 369 миллионов рублей больше показателей 2020 года, сказала Лабахуа.От общего объема внешней торговли импорт составил 29 миллиардов 864 миллиона рублей, экспорт – 6 миллиардов 60 миллионов рублей, произошел спад на 11%. Сальдо торгового баланса составило 23 миллиарда 804 миллионов рублей и носит отрицательный характер."Причина отрицательного сальдо – повышенный спрос на импортируемые товары, медикаменты, продовольственные товары, стройматериалы, горючее. В то же время экспортный потенциал страны, к сожалению, продолжает оставаться невысоким", - сказал Лабахуа.В десятку торговых партнеров вошли Россия, Япония, Турция, Молдова, Арабские Эмираты, Италия, Бразилия, Беларусь, Испания.По итогам за 2021 год товарооборот Абхазии с Турцией в сравнении с 2020 годом уменьшился на 1,5% и составил 1 миллиард 873 миллиона рублей.В структуре экспорта Абхазии в Турцию за 2021 год львиная доля товарооборота пришлась на рыбопродукты – 252 миллиона рублей или 55% от общего объема экспорта Абхазии в Турцию.Основу импорта Абхазии из Турции в 2021 году составили минеральные продукты - 239 миллионов рублей.Нарушения и штрафыОб итогах деятельности правоохранительных подразделений Государственного Таможенного Комитета рассказал заместитель председателя Зураб Ашуба.По его словам, было выявлено 226 административных правонарушения и шесть таможенных преступлений.Из них 119 случаев за перемещение незадекларированных товаров. 67 материалов составлены за нарушение таможенных правил, связанных с приобретением, хранением и распоряжением товарами и транспортными средствами, ввезенными раннее на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил, пять административных дела за сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу.Объектами различных правонарушений были алкогольная и табачная продукция, ювелирные изделия, автозапчасти, грузинская минеральная вода, религиозная литература, запрещенная в Абхазии, а также аппараты по добыче криптовалют на сумму 2 миллиона 854 тысяч рублей.Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего таможенного законодательства Абхазии, составила 26 миллионов 418 тысяч рублей. Общая сумма, которая поступила в бюджет республики за счет штрафов 1 миллион 92 тысячи рублей.Международная деятельностьНачальник правового отдела ГТК Анана Гогохия предоставила отчет по линии международного сотрудничества.Гогохия отметила, что Федеральной таможенной службой был разработан и направлен на согласование в ГТК проект Таможенного кодекса Абхазии.Кроме того, были направлены на прохождение процедур согласования проекты соглашения между Абхазией и Сирией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, отметила начальник правового отдела.Вице-премьере министр финансов Абхазии Владимир Делба отметил, что показатели 2021 года ярко демонстрируют о выстраивании тенденций привлечения поступлений таможенных платежей в республиканский бюджет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/plan-nachisleniy-tamozhennykh-platezhey-v-abkhazii-za-2021-god-vypolnen-na-127-1038181119.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksport-tovarov-iz-abkhazii-v-2021-godu-snizilsya-bolee-chem-na-760-mln-rubley-1038180794.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210913/Takie-obstoyatelstva-ekonomist-o-prichinakh-rosta-tsen-na-benzin-i-ego-defitsite-1033199897.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/posrednik-labakhua-ob-antikrizisnykh-merakh-v-svyazi-s-ekonomicheskoy-obstanovkoy-1038148115.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/presechen-nezakonnyy-vvoz-mayning-oborudovaniya-iz-abkhazii-v-rossiyu-1038050889.html

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таможня, абхазия, экономика, экспорт, импорт