План выполнен: Таможенный комитет отчитался о работе за 2021 год
© Sputnik / Томас ТхайцукГосударственный таможенный комитет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Коллегия Государственного таможенного комитета Абхазии по итогам деятельности в 2021 году состоялась 18 марта.
Асмат Цвижба, Sputnik
Первый заместитель председателя таможенного комитета Алиас Лабахуа отчитался об итогах экономической деятельности за 2021 год.
По его словам, объем начислений таможенных платежей в 2021 году составил 2 миллиарда 732 миллиона рублей, плановый показатель был выполнен на 127 процентов. Таможенная пошлина составила 654 миллиона рублей – 24%, таможенный сбор – 367 миллионов рублей, 14%, акцизный налог – 310 миллионов рублей, 11%, сбор за выдачу акцизных марок – 34 миллиона рублей, 1%, налог на добавленную стоимость - 1 миллиард 358 миллионов рублей, 50%, прочие платежи – 6 миллионов рублей.
По сравнению с 2020 годом сумма доходов республиканского бюджета увеличилась на 836 миллионов рублей, на 45%, а по сравнению с показателями 2019 года на 46%, отметил Лабахуа.
Импорт и экспорт
Первый заместитель председателя рассказал, что платежи, взымаемые при импорте товаров в Абхазию, составили 2 миллиарда 655 миллионов рублей, 98%, в 2020 году цифра составлялf 1 миллиард 819 миллионов рублей.
"Основная причина роста взысканных платежей от импорта товара – рост объема налогооблагаемой базы таких товаров, как горюче-смазочные материалы, подакцизные товары, машины, оборудования, механизмы", - добавил Лабахуа.
При экспорте товаров в 2021 годы были получены таможенные платежи в размере 78,5 миллиона рублей, что на два миллиона больше, чем в 2020 году. Доля этих платежей в общей структуре начисления составила 2%
"Рост дохода экспорта обусловлен ростом объема вывоза текстильных изделий, а также повышением экспортных таможенных пошлин на ломы черных металлов", - отметил Лабахуа.
Импорт за 2021 год составил 29 миллиардов 864 миллиона рублей, что на 10 миллиардов 150 миллионов рублей больше цифр 2020 года.
На долю продовольственных товаров в структуре импорта приходится 31%, минеральные продукты – 17%, продукты химической промышленности – 11%, древесина – 4%, машины, оборудования и механизмы – 8%, недрагоценные металлы – 5%, табачные изделия - 3%, текстильные изделия - 1%.
В 2021 году в Абхазию ввезено продовольственных товаров на сумму 9 миллиардов 274 миллиона рублей, что на 50% больше, чем в 2020 году.
"Такой рост показателей связан с тем курортным сезоном, который был в 2021 году", - отметил Лабахуа.
В 2021 году объем ввоза бензина в Абхазию составил 73 тысячи 615 тонн на сумму 3 миллиарда 649 миллионов рублей, на 19% больше, чем в 2020 году.
13 сентября 2021, 19:26
Экспорт Абхазии в 2021 году составил 6 миллиардов 60 миллионов рублей, что на 781 миллион рублей меньше показателей 2020 года.
"Сокращение товарооборота связано с сокращением стоимостных показателей таких товаров, как рыбная продукция, орех, древесина и прочие товары", - объяснил Лабахуа.
50% экспорта составляет алкогольная продукция – 3 миллиарда 47 миллионов рублей, на долю текстильной продукция приходится 9%, ореха - 7%, рыбная продукция - 4%.
Внешнеторговый оборот
Объем внешней торговли Абхазии за 2021 год составил 35 миллиардов 924 миллиона рублей, что на 9 миллиардов 369 миллионов рублей больше показателей 2020 года, сказала Лабахуа.
От общего объема внешней торговли импорт составил 29 миллиардов 864 миллиона рублей, экспорт – 6 миллиардов 60 миллионов рублей, произошел спад на 11%. Сальдо торгового баланса составило 23 миллиарда 804 миллионов рублей и носит отрицательный характер.
"Причина отрицательного сальдо – повышенный спрос на импортируемые товары, медикаменты, продовольственные товары, стройматериалы, горючее. В то же время экспортный потенциал страны, к сожалению, продолжает оставаться невысоким", - сказал Лабахуа.
В десятку торговых партнеров вошли Россия, Япония, Турция, Молдова, Арабские Эмираты, Италия, Бразилия, Беларусь, Испания.
Товарооборот с Россией в 2021 году составил 27 миллиардов 3 миллиона рублей, что на 7 миллиардов 293 миллиона больше показателей 2020 года.
По итогам за 2021 год товарооборот Абхазии с Турцией в сравнении с 2020 годом уменьшился на 1,5% и составил 1 миллиард 873 миллиона рублей.
В структуре экспорта Абхазии в Турцию за 2021 год львиная доля товарооборота пришлась на рыбопродукты – 252 миллиона рублей или 55% от общего объема экспорта Абхазии в Турцию.
Основу импорта Абхазии из Турции в 2021 году составили минеральные продукты - 239 миллионов рублей.
Нарушения и штрафы
Об итогах деятельности правоохранительных подразделений Государственного Таможенного Комитета рассказал заместитель председателя Зураб Ашуба.
По его словам, было выявлено 226 административных правонарушения и шесть таможенных преступлений.
По его словам, было выявлено 226 административных правонарушения и шесть таможенных преступлений.
Из них 119 случаев за перемещение незадекларированных товаров. 67 материалов составлены за нарушение таможенных правил, связанных с приобретением, хранением и распоряжением товарами и транспортными средствами, ввезенными раннее на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил, пять административных дела за сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу.
Объектами различных правонарушений были алкогольная и табачная продукция, ювелирные изделия, автозапчасти, грузинская минеральная вода, религиозная литература, запрещенная в Абхазии, а также аппараты по добыче криптовалют на сумму 2 миллиона 854 тысяч рублей.
Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего таможенного законодательства Абхазии, составила 26 миллионов 418 тысяч рублей. Общая сумма, которая поступила в бюджет республики за счет штрафов 1 миллион 92 тысячи рублей.
Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего таможенного законодательства Абхазии, составила 26 миллионов 418 тысяч рублей. Общая сумма, которая поступила в бюджет республики за счет штрафов 1 миллион 92 тысячи рублей.
Международная деятельность
Начальник правового отдела ГТК Анана Гогохия предоставила отчет по линии международного сотрудничества.
Она отметила, что основные усилия в 2021 году были направлены на гармонизацию законодательства России с Абхазией. Состоялось соглашение между правительствами республик о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, меморандум между ФТС России и ГТК по развитию автоматизации таможенного администрирования в Абхазии.
Гогохия отметила, что Федеральной таможенной службой был разработан и направлен на согласование в ГТК проект Таможенного кодекса Абхазии.
Кроме того, были направлены на прохождение процедур согласования проекты соглашения между Абхазией и Сирией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, отметила начальник правового отдела.
Вице-премьере министр финансов Абхазии Владимир Делба отметил, что показатели 2021 года ярко демонстрируют о выстраивании тенденций привлечения поступлений таможенных платежей в республиканский бюджет.