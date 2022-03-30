https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-30-marta-1038400504.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и теплого сектора южного циклона. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T14:55+0300

2022-03-30T14:55+0300

2022-03-30T15:21+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. В четверг, 31 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +8°СВолнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии