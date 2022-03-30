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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и теплого сектора южного циклона. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T14:55+0300
2022-03-30T14:55+0300
2022-03-30T15:21+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. В четверг, 31 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +8°СВолнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 марта
14:55 30.03.2022 (обновлено: 15:21 30.03.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik. В четверг, 31 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +8°С
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.