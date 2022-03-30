https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/referendum-o-prisoedinenii-yuzhnoy-osetii-k-rossii-proydet-v-blizhayshee-vremya--1038408696.html
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в ближайшее время
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в ближайшее время
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что стратегическая цель республики - объединение с Россией. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T21:56+0300
2022-03-30T21:56+0300
2022-03-30T21:56+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится в ближайшее время, пишет Sputnik Осетия.В среду, 30 марта, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Президент добавил, что войти в состав России для южноосетинского народа - это "вековая мечта".Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, 26 августа 2008 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/bibilov-zayavil-chto-strategicheskoy-tselyu-yuzhnoy-osetii-yavlyaetsya-obedinenie-s-rossiey-1038406699.html
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россия, южная осетия, политика
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в ближайшее время
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что стратегическая цель республики - объединение с Россией.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik.
Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится в ближайшее время, пишет Sputnik Осетия.
"Референдум о вопросе присоединения Южной Осетии к России состоится в ближайшее время, (сказал) спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев", - говорится в сообщении.
В среду, 30 марта, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Президент добавил, что войти в состав России для южноосетинского народа - это "вековая мечта".
Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, 26 августа 2008 года.