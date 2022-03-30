https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-chasti-rossii-prodlen-1038395043.html
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен
Полеты ограничены в 11 российских городах. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T10:15+0300
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 7 апреля, сообщает Росавиация."До 7 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", –говорится в сообщении.Росавиация отмечает, что авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация ввела ограничения 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html
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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен
10:15 30.03.2022 (обновлено: 10:22 30.03.2022)
Полеты ограничены в 11 российских городах. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 7 апреля, сообщает Росавиация.
"До 7 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", –говорится в сообщении.
Росавиация отмечает, что авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация ввела ограничения 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.