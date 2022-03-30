https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-chasti-rossii-prodlen-1038395043.html

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен

Полеты ограничены в 11 российских городах. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T10:15+0300

2022-03-30T10:15+0300

2022-03-30T10:22+0300

сочи

аэропорт сочи

россия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038394911_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_4e1b0ddf0c8c2891c1a49e9aa930fb9a.jpg

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 7 апреля, сообщает Росавиация."До 7 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", –говорится в сообщении.Росавиация отмечает, что авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация ввела ограничения 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html

сочи

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сочи, аэропорт сочи, россия, санкции