https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/shamba-zayavil-chto-abkhaziya-podderzhivaet-stremlenie-yuzhnoy-osetii-k-obedineniyu-s-rossiey-1038409353.html
Шамба заявил, что Абхазия поддерживает стремление Южной Осетии к объединению с Россией
Шамба заявил, что Абхазия поддерживает стремление Южной Осетии к объединению с Россией
В ближайшее время в Южной Осетии планируется провести референдум о присоединении республики к России. 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T22:57+0300
2022-03-30T22:57+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абхазия поддерживает стремление братской Республики Южной Осетии к объединению с Северной Осетией в составе России, об этом заявил ТАСС секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.Он отметил, что Южная Осетия не в первый раз поднимает этот вопрос, "это их историческая судьба, наверное, - объединение с Северной Осетией, мечта национальная".Возможность присоединения Абхазии к России Шамба не подтвердил. "Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах - в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет", - цитируют Шамба в агентстве. При этом он подчеркнул, что Абхазия и Россия - союзники и стратегические партнеры. В среду, 30 марта, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Президент добавил, что войти в состав России для южноосетинского народа - это "вековая мечта".Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, 26 августа 2008 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/referendum-o-prisoedinenii-yuzhnoy-osetii-k-rossii-proydet-v-blizhayshee-vremya--1038408696.html
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абхазия, россия, южная осетия, сергей шамба, политика
Шамба заявил, что Абхазия поддерживает стремление Южной Осетии к объединению с Россией
22:57 30.03.2022 (обновлено: 23:18 30.03.2022)
В ближайшее время в Южной Осетии планируется провести референдум о присоединении республики к России.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik.
Абхазия поддерживает стремление братской Республики Южной Осетии к объединению с Северной Осетией в составе России, об этом заявил ТАСС
секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.
Он отметил, что Южная Осетия не в первый раз поднимает этот вопрос, "это их историческая судьба, наверное, - объединение с Северной Осетией, мечта национальная".
Возможность присоединения Абхазии к России Шамба не подтвердил.
"Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах - в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет", - цитируют Шамба в агентстве.
При этом он подчеркнул, что Абхазия и Россия - союзники и стратегические партнеры.
В среду, 30 марта, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Президент добавил, что войти в состав России для южноосетинского народа - это "вековая мечта".
Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, 26 августа 2008 года.