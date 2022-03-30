https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/shamba-zayavil-chto-abkhaziya-podderzhivaet-stremlenie-yuzhnoy-osetii-k-obedineniyu-s-rossiey-1038409353.html

Шамба заявил, что Абхазия поддерживает стремление Южной Осетии к объединению с Россией

Шамба заявил, что Абхазия поддерживает стремление Южной Осетии к объединению с Россией

В ближайшее время в Южной Осетии планируется провести референдум о присоединении республики к России. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T22:57+0300

2022-03-30T22:57+0300

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абхазия поддерживает стремление братской Республики Южной Осетии к объединению с Северной Осетией в составе России, об этом заявил ТАСС секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.Он отметил, что Южная Осетия не в первый раз поднимает этот вопрос, "это их историческая судьба, наверное, - объединение с Северной Осетией, мечта национальная".Возможность присоединения Абхазии к России Шамба не подтвердил. "Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах - в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет", - цитируют Шамба в агентстве. При этом он подчеркнул, что Абхазия и Россия - союзники и стратегические партнеры. В среду, 30 марта, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Президент добавил, что войти в состав России для южноосетинского народа - это "вековая мечта".Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, 26 августа 2008 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/referendum-o-prisoedinenii-yuzhnoy-osetii-k-rossii-proydet-v-blizhayshee-vremya--1038408696.html

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абхазия, россия, южная осетия, сергей шамба, политика