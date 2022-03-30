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Вооруженные силы России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы
Вооруженные силы России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов... 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T11:04+0300
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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Российские военные сбили Су-24 ВВС Украины вблизи границы с Белоруссией, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Тумень Ровенской области, вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины", – сказал Конашенков.Воздушно-космические силы России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины."В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска", – сказал он.Кроме того, были уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.Российская армия также оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/armiya-rossii-krylatymi-raketami-unichtozhila-bazu-goryuchego-v-rovenskoy-oblasti-1038375207.html
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россия, украина, политика, министерство обороны рф
Вооруженные силы России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы
11:04 30.03.2022 (обновлено: 11:39 30.03.2022)
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники.
СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Российские военные сбили Су-24 ВВС Украины вблизи границы с Белоруссией, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Тумень Ровенской области, вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины", – сказал Конашенков.
Воздушно-космические силы России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска", – сказал он.
Кроме того, были уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.
Российская армия также оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий.