https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/vtoraya-initsiativnaya-gruppa-vydvinula-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-18-1038407858.html
Вторая инициативная группа выдвинула кандидата в депутаты по округу №18
Вторая инициативная группа выдвинула кандидата в депутаты по округу №18
В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные парламентские выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для... 30.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-30T20:18+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. ЦИК зарегистрировал вторую инициативную группу по выдвижению кандидата Народного Собрания Беслана Таркил по избирательному округу №18 (Гудаутский первый).Повторные выборы депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут в Абхазии 14 мая 2022 года.Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.Повторные выборы по округу №8 пройдут 28 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/tsik-zaregistriroval-16-izbrannykh-v-parlament-abkhazii-deputatov-1038390202.html
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Вторая инициативная группа выдвинула кандидата в депутаты по округу №18
В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные парламентские выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. ЦИК зарегистрировал вторую инициативную группу по выдвижению кандидата Народного Собрания Беслана Таркил по избирательному округу №18 (Гудаутский первый).
Во вторник, 29 марта, по этому избирательному округу была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты Народного Собрания Леонида Лакербая.
Повторные выборы депутатов по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут в Абхазии 14 мая 2022 года.
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.
Повторные выборы по округу №8 пройдут 28 мая.