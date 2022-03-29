https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/tsik-zaregistriroval-16-izbrannykh-v-parlament-abkhazii-deputatov-1038390202.html
ЦИК зарегистрировал 16 избранных в Парламент Абхазии депутатов
ЦИК зарегистрировал 16 избранных в Парламент Абхазии депутатов
Второй тур парламентских выборов состоялся в Абхазии 29 марта. Выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 Маякском пройдут повторные выборы, поскольку оба... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T18:35+0300
2022-03-29T18:35+0300
2022-03-29T18:35+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал избранных депутатов Парламента по 16 округам. В соответствии со статьей 35 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия" и на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах выборов, ЦИК зарегистрировал избранных 26 марта депутатов Народного Собрания:Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.14 мая также состоятся повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vtoroy-tur-parlamentskikh-vyborov-oglashenie-rezultatov-1038344123.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-18-1038378185.html
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цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика
ЦИК зарегистрировал 16 избранных в Парламент Абхазии депутатов
Второй тур парламентских выборов состоялся в Абхазии 29 марта. Выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 Маякском пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал избранных депутатов Парламента по 16 округам.
В соответствии со статьей 35 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия" и на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах выборов, ЦИК зарегистрировал избранных 26 марта депутатов Народного Собрания:
Инар Гицба - избирательный округ №1
Астамур Герхелия - избирательный округ №2
Нарсоу Салакая - избирательный округ №3
Эрик Рштуни - избирательный округ №4
Дмитрий Маршания - избирательный округ №6
Рашида Айба - избирательный округ №7
Алхас Барциц - избирательный округ №13
Бадрик Пилия - избирательный округ №15
Алиса Гулария - избирательный округ №20
Ахра Пачулия - избирательный округ №21
Фазлибей Авидзба - избирательный округ №22
Демур Гогия - избирательный округ №28
Алмас Акаба - избирательный округ №29
Батал Джопуа - избирательный округ №32
Беслан Эмурхба - избирательный округ №33
Герман Качарава - избирательный округ №34.
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.
14 мая также состоятся повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.