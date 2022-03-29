https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/tsik-zaregistriroval-16-izbrannykh-v-parlament-abkhazii-deputatov-1038390202.html

ЦИК зарегистрировал 16 избранных в Парламент Абхазии депутатов

ЦИК зарегистрировал 16 избранных в Парламент Абхазии депутатов

Второй тур парламентских выборов состоялся в Абхазии 29 марта. Выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 Маякском пройдут повторные выборы, поскольку оба... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T18:35+0300

2022-03-29T18:35+0300

2022-03-29T18:35+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

цик абхазии

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

политика

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал избранных депутатов Парламента по 16 округам. В соответствии со статьей 35 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия" и на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах выборов, ЦИК зарегистрировал избранных 26 марта депутатов Народного Собрания:Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.14 мая также состоятся повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vtoroy-tur-parlamentskikh-vyborov-oglashenie-rezultatov-1038344123.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-18-1038378185.html

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