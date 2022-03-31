https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/adamyr-gunba-utverzhden-v-dolzhnosti-direktora-tkuarchalskogo-teatra-1038416940.html
Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра
Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра
Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалиа – один из четырех действующих на сегодня театров Абхазии. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T14:20+0300
2022-03-31T14:20+0300
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра комедии имени Ш. А. Пачалиа, сообщает Министерство культуры Абхазии.Соответствующий приказ подписала и.о. министра культуры Динара Смыр.Гунба исполнял обязанности директора Ткуарчалского театра с ноября 2021 года. Ранее он работал в должности главного специалиста Министерства культуры Абхазии, возглавлял отдел гастролей и концертной деятельности. Аламыр Гунба – выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате.В Абхазии сегодня работают четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалиа и Государственный Молодежный театр.
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Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра
14:20 31.03.2022 (обновлено: 15:10 31.03.2022)
Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалиа – один из четырех действующих на сегодня театров Абхазии.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik.
Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра комедии имени Ш. А. Пачалиа, сообщает
Министерство культуры Абхазии.
Соответствующий приказ подписала и.о. министра культуры Динара Смыр.
Гунба исполнял обязанности
директора Ткуарчалского театра с ноября 2021 года. Ранее он работал в должности главного специалиста Министерства культуры Абхазии, возглавлял отдел гастролей и концертной деятельности.
Аламыр Гунба – выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате.
В Абхазии сегодня работают четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалиа и Государственный Молодежный театр.