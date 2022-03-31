https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/adamyr-gunba-utverzhden-v-dolzhnosti-direktora-tkuarchalskogo-teatra-1038416940.html

Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра

Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра

Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалиа – один из четырех действующих на сегодня театров Абхазии. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T14:20+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра комедии имени Ш. А. Пачалиа, сообщает Министерство культуры Абхазии.Соответствующий приказ подписала и.о. министра культуры Динара Смыр.Гунба исполнял обязанности директора Ткуарчалского театра с ноября 2021 года. Ранее он работал в должности главного специалиста Министерства культуры Абхазии, возглавлял отдел гастролей и концертной деятельности. Аламыр Гунба – выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате.В Абхазии сегодня работают четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалиа и Государственный Молодежный театр.

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культура, ткуарчальский район, новости, театр